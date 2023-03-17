Бельгия передаст Украине военные грузовики

Бельгия планирует передать 240 военных грузовиков для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает De Standaard.

Отмечается, что речь идет о Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat. Первые отправятся в Украину уже на следующей неделе.

В общей сложности бельгийская армия имеет 400 грузовых машин Volvo, среди которых есть модели с тентом, краном, и эвакуаторы. Вместо обычного выведения машин из эксплуатации большинство из них теперь отправят в Украину.

Бельгия использует эти грузовики с начала 1990-х годов. Поэтому несколько месяцев начали их проверку и ремонт. В Министерстве обороны страны убеждены, что машины, предоставляемые украинской армией, находятся в хорошем состоянии. Все инструкции и запчасти, которые были еще на складе, также включены в комплект поставки. При этом в ведомстве возразили мнению, что Бельгия отправляет свой "старый хлам".

"По этому поводу проходят тесные консультации в оборонной контактной группе по вопросам Украины. Ничего не поставляется украинцам, чего бы они сами ни попросили и ни нуждались", - отметили в Минобороны.

Помимо поставки грузовиков, 100 бельгийских инструкторов примут участие в подготовке украинских солдат.