ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Важно
Категория
Общество
Дата публикации

Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор, Геноцид
Фото: Музей Голодомора I Holodomor Museum

Палата представителей Бельгии (нижняя палата парламента) признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом на своей Твиттер-странице сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг", - написал глава государства.

Голосование в нижней палате бельгийского парламента проходило в четверг, 9 марта. Как сообщает RTBF, решение было принято единогласно. Правда, от голосования воздержалась Рабочая партия Бельгии.

Напомним, 15 декабря Европейский парламент принял резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов геноцидом украинского народа. Евродепутаты решительно осудили действия тоталитарного советского режима, повлекшие смерть миллионов украинцев.

Кроме того, Голодомор геноцидом украинского народа в отдельности признали несколько парламентов европейских стран. В частности, соответствующие резолюции приняли германский Бундестаг, Сенат Чехии, Народная ассамблея Болгарии.