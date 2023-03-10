Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Бельгии (нижняя палата парламента) признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

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Об этом на своей Твиттер-странице сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг", - написал глава государства.

Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2023

Голосование в нижней палате бельгийского парламента проходило в четверг, 9 марта. Как сообщает RTBF, решение было принято единогласно. Правда, от голосования воздержалась Рабочая партия Бельгии.

Напомним, 15 декабря Европейский парламент принял резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов геноцидом украинского народа. Евродепутаты решительно осудили действия тоталитарного советского режима, повлекшие смерть миллионов украинцев.

Кроме того, Голодомор геноцидом украинского народа в отдельности признали несколько парламентов европейских стран. В частности, соответствующие резолюции приняли германский Бундестаг, Сенат Чехии, Народная ассамблея Болгарии.