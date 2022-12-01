Германия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев

Немецкий Бундестаг 30 ноября проголосовал за резолюцию, признавшую Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Об этом сообщает пресс-служба Бундестага.

Резолюцию о признании Голодомора геноцидом поддержали четыре крупнейших фракции Бундестага. Против были только фракция Левых и фракция "Альтернатива для Германии".

"От голода и репрессий пострадала вся Украина. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию. Голодомор является преступлением против человечества", - говорится в резолюции.

Документ отмечает, что принудительный голод был направлен на "политическое подавление украинского национального сознания, а массовые смерти от голода являются ответственностью политического руководства Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным".

Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере поблагодарил депутатов Бундестага Федеративной Республики Германия за историческое решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Германия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. Спасибо за это историческое решение депутатам Бундестага. Правда всегда побеждает", – отметил Зеленский.

Поблагодарил за это решение депутатов Бундестага также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак

"Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом. Спасибо Бундестагу - это историческая справедливость, которую признает мир. Нацию, ответственную за преступление, мы тоже знаем", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что над этим решением работало много людей на всех уровнях: от президента до дипломатов, экспертов и общественности.

"Признание Германией Голодомора геноцидом украинского народа — это не просто историческое решение. Это событие, о котором нам много лет говорили: никогда этого не будет. Просто потому, что не будет. Но принцип внешней политики президента Зеленского состоит в том, что нет ничего невозможного" ", - отметил глава МИД.

Напомним, что резолюцию о геноциде украинского народа во время Голодомора приняла Палата депутатов парламента Чехии.

Также Федеральный сенат Бразилии одобрил законопроект о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов, организованный советским режимом, геноцидом.