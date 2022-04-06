Парламент Чехії визнав Голодомор в Україні геноцидом

Палата депутатів парламенту Чехії ухвалила резолюцію про геноцид українського народу під час Голодомору, організованого сталінським режимом Радянського Союзу у 1932-1933 роках. Про це повідомляє сайт законодавчого органу.

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Як заявила спікер нижньої палати парламенту і співавтор документа Маркета Пекарова-Адамова, рішення від 6 квітня покликане "віддати історичний борг" і нагадати про справжню злочинну природу Голодомору на початку 1930-х років, що особливо важливо в контексті жорстокої російської агресії в Україні, що супроводжується "інтенсивним дезінформаційним наступом та спробами спотворити історію".

Зазначається, що радянська влада в ході насильницької колективізації села з 1932 року змушувала українських селян платити необґрунтовано високі хлібні мита, що супроводжувалося й іншими формами репресій та навесні 1933 року призвело до масового голоду.

Як зазначають у чеському парламенті, Москва не надавала продовольчої допомоги постраждалим регіонам, і СРСР у той самий час продовжував експортувати зерно. При цьому українським селянам не дозволялося залишати свої будинки, а штучний голодомор йшов паралельно з кампанією з русифікації та репресіями проти української еліти.

"Голодомор 90-річної давності в Україні був спробою геноциду українського народу радянською більшовицькою владою. Нинішня агресія збройних сил РФ проти вільної та суверенної України та військові злочини російських солдатів підтвердили високу актуальність увічнення пам'яті про цю трагічну історичну подію", — зазначив голова комітету Палати депутатів та співавтор резолюції Павел Жачек.

За його словами, сьогодні всі бачать, що путінська Росія перейняла найгірше із кривавої спадщини тоталітарного Радянського Союзу.

Нагадаємо, що в минулі роки Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 іноземних держав, зокрема Австралія, Ватикан, Угорщина, Грузія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, США, Еквадор та Естонія. В самій Україні окремий закон про Голодомор 1932-1933 років із визнанням цих подій як геноциду українського народу було прийнято у 2006 році.

Крім того, із засудженням Голодомору як акту винищення людства тоталітарним сталінським режимом або з вшануванням пам'яті його жертв виступала також влада Андорри, Аргентини, Бразилії, Іспанії, Італії, Словаччини та Чилі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com