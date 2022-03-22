Війна в Україні загрожує всесвітнім голодом — генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає подальше продовження російського військового вторгнення в Україну абсурдним та загрожуючим глобальною продовольчою кризою. Відповідну заяву розміщено на сайті організації.

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За його словами, розпочате РФ місяць тому масоване вторгнення на суверенну територію України з порушенням Статуту ООН призвело до жахливих людських страждань і руйнувань у містах і селах.

"Систематичні обстріли, що тероризують громадянське населення. Обстріли лікарень, шкіл, житлових будинків і сховищ. І все це посилюється — з кожною годиною стає дедалі більш руйнівним і непередбачуваним. 10 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки. Але війна йде в нікуди, і швидко", — констатував Гутерріш.

Генсек ООН також нагадав, що вже понад два тижні Маріуполь залишається оточеним російською армією і зазнає нещадних бомбардувань та артилерійських обстрілів.

"Для чого? Навіть якщо Маріуполь впаде, Україну не можна завоювати місто за містом, вулиця за вулицею, будинок за будинком. Єдиний результат всього цього — ще більше страждань, ще більше руйнувань і ще більше жаху. Український народ переживає справжнє пекло, і в усьому світі відчуваються відлуння стрімкого зростання цін на продукти харчування, енергію та добрива, які загрожують перерости у глобальну кризу голоду", — сказав він.

Гутерріш зазначив, що високу ціну в результаті цієї війни в першу чергу платять країни, що розвиваються, які ще недавно "задихалися під тягарем Covid і через відсутність доступу до адекватного фінансування".

"Водночас ми не можемо втрачати надію. Завдяки моїм зв'язкам із різними дійовими особами стали видні елементи дипломатичного прогресу з кількох ключових питань. Цього вже достатньо, щоб припинити бойові дії та серйозно провести переговори зараз", — додав він.

За словами генсека, у цій війні неможливо перемогти і рано чи пізно вона неминуче припиниться, оскільки її продовження "морально неприйнятне, політично невиправдане і безглузде з військової точки зору".

"Скільки ще життів має бути втрачено? Скільки ще бомб має впасти? Скільки Маріуполів треба знищити? Скільки українців і росіян буде вбито, перш ніж усі зрозуміють, що в цій війні немає переможців — лише ті, що програли? Скільком ще людям у всьому світі доведеться зіткнутися з голодом, щоб це припинилося? — запитав Гутерріш.

Нагадаємо при цьому, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН розробила план швидкого реагування, розрахований на березень-травень 2022 року, в рамках якого планується виділити допомогу у розмірі 50 мільйонів доларів для підтримки українських фермерів.

Зазначимо також, що вже зараз в Офісі президента називають метою України, яка є великим експортером зерна, зібрати цього року хоча б 70% від торішнього врожаю. У 2021 році в Україні було зібрано максимальний урожай в історії країни: зернових та зернобобових культур – понад 84 млн тонн, олійних – 22,6 млн тонн.