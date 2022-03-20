Через вторгнення Росії в Україну світ зіткнеться з дефіцитом олії. Про це йдеться у статті видання "Новий Час" "Пригоряє. Вторгнення Росії в Україну призвело до світового дефіциту олії, яку неможливо вирішити".

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Так, за словами міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, в Україні накопичився п'ятирічний запас соняшникової олії. Проте оскільки Україна найбільший виробник цього продукту, у світі буде дефіцит соняшникового масла.

Блокада українських морських портів російським флотом унеможливила експорт цієї продукції.

"Соняшникова олія є досить популярним продуктом у багатьох країнах світу. На ньому смажать продукти, заправляють салати, його переробляють у маргарини, кулінарні жири та соуси, а також використовують при виробництві біодизеля. І практично з перших днів військової агресії Росії проти України у багатьох країнах спостерігається паніка", — пише НВ.

Зокрема в турецьких супермаркетах підвищений попит призвів до черг, різкого зростання цін і навіть появи чогось на кшталт державного регулювання, а в Німеччині з прилавків супермаркетів зникли олія та борошно.

Водночас Україна та Росія контролюють 77% експорту соняшникової олії на світовий ринок. При цьому частка України – 48%.

Найбільшим покупцем української соняшникової олії є країни Європейського Союзу, куди йде 32% постачання. 30,5% купує Індія, потім йдуть Китай, Ірак та інші країни.

2 березня COCERAL (Європейська асоціація торгівлі зерновими, олійними, бобовими, оливковою олією, маслами та жирами, кормами для тварин та агропостачаннями), FEDIOL (Європейська асоціація виробників рослинної олії та протеїнової продукції) та FEFAC (Європейська федерація виробників) висловили занепокоєння у зв'язку із скороченням поставок із Чорноморського регіону.

Щоб пом'якшити наслідки, компанії-учасники FEDIOL перенаправили частину обсягів олії, призначеної для виробництва біодизеля, назад на продовольчий ринок.

При цьому в ЄС розуміють, що негайного вирішення проблеми не існує, і незрозуміло, яким чином вдасться відновити торгівлю. Найбільш очевидним виходом із ситуації є використання інших олій: рапсової, соєвої, пальмової. Але ці можливості обмежені залежно від ринків.