Из-за вторжения России в Украину мир столкнется с дефицитом подсолнечного масла. Об этом говорится в статье издания "Новое Время" "Пригорает. Вторжение России в Украину привело к мировому дефициту подсолнечного масла, который невозможно решить".

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Так, по словам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, в Украине накопился пятилетний запас подсолнечного масла. Однако, поскольку Украина крупнейший производитель этого продукта, в мире будет дефицит подсолнечного масла.

Блокада украинских морских портов российским флотом сделала невозможным экспорт этой продукции.

"Подсолнечное масло является достаточно популярным продуктом во многих странах мира. На нем жарят продукты, заправляют салаты, его перерабатывают в маргарины, кулинарные жиры и соусы, а также используют при производстве биодизеля. И практически с первых дней военной агрессии России против Украины во многих странах наблюдается паника", — пишет НВ.

В частности, в турецких супермаркетах повышенный спрос привел к очередям, резкому росту цен и даже появлению чего-то вроде государственного регулирования, а в Германии с прилавков супермаркетов исчезли подсолнечное масло и мука.

Вместе Украина и Россия контролируют 77% экспорта подсолнечного масла на мировой рынок. При этом доля Украины 48%.

Крупнейшим покупателем украинского подсолнечного масла являются страны Европейского Союза, куда идет 32% поставок. 30,5% покупает Индия, далее идут Китай, Ирак и другие страны.

2 марта COCERAL (Европейская ассоциация торговли зерновыми, масличными, бобовыми, оливковым маслом, маслами и жирами, кормами для животных и агропоставками), FEDIOL (Европейская ассоциация производителей растительного масла и протеиновой продукции) и FEFAC (Европейская федерация производителей комбикормов) выпустили совместный релиз, в котором выразили обеспокоенность в связи с сокращением поставок из Черноморского региона.

Чтобы смягчить последствия, компании-участники FEDIOL перенаправили часть объемов подсолнечного масла, предназначенного для производства биодизеля, обратно на продовольственный рынок.

При этом в ЕС понимают, что немедленного решения проблемы не существует, и непонятно, каким образом удастся возобновить торговлю. Самым очевидным выходом из ситуации является использование других масел: рапсового, соевого, пальмовых. Но эти возможности ограничены в зависимости от рынков.