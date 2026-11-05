В Росії масово урізають виплати родинам за загиблих на війні: чому закінчилися гроші

Зростання дефіциту місцевих бюджетів у РФ змушує регіональну владу скорочувати витрати на війну. Понад десять російських суб’єктів уже зменшили пільги та виплати родинам загиблих солдатів, оскільки федеральний уряд не компенсує збитки місцевим скарбницям.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Регіони урізають соцпрограми

Башкортостан, а також Саратовська, Самарська та Оренбурзька області вже внесли зміни до власних програм підтримки.

Наприклад, у Башкортостані компенсації родинам загиблих зменшили з 2 мільйонів рублів до 100 тисяч рублів (близько 1220 доларів).

Схожа ситуація спостерігається в Саратовській області, де виплати урізали на 90% — з 1 мільйона до 100 тисяч рублів.

У Самарській області допомогу в розмірі 1 мільйона рублів взагалі скасували для нових заявників, пояснивши це необхідністю збалансувати місцевий бюджет. Бєлгородська область також зменшила виплату з 3 мільйонів до 1 мільйона рублів.

Економіка РФ відчуває тиск

Експерти зазначають, що змагання між регіонами за те, хто виплатить більше за участь у війні, остаточно завершилося. Оскільки війна триває, а виплати з центрального бюджету не перекривають витрат, місцева влада змушена економити.

Фінансовий стан російських суб’єктів суттєво погіршився. Якщо у 2022 році регіони мали сукупний профіцит у 50,6 мільярда рублів, то згодом він перетворився на дефіцит у 1,54 трильйона рублів. Кількість дефіцитних регіонів зросла з 49 до 73.

Фахівці пояснюють, що витрати місцевих бюджетів зростали значно швидше за доходи. Через складну ситуацію з надходженнями у 2026 році регіони почали масово заощаджувати, скорочуючи першочергово соціальні видатки та бонуси за підписання нових військових контрактів.

Нагадаємо, уряд Росії на третину збільшив план зі збору штрафів із населення та бізнесу, щоб наповнити федеральний бюджет на тлі зростання воєнних витрат до нового рекорду та очікуваного дефіциту в 157,9 млрд доларів (15 трлн рублів) за три роки.