Влада РФ планує зібрати рекордні $17,8 млрд штрафів для покриття дефіциту бюджету

Уряд Росії на третину збільшив план зі збору штрафів із населення та бізнесу, щоб наповнити федеральний бюджет на тлі зростання воєнних витрат до нового рекорду та очікуваного дефіциту в 157,9 млрд доларів (15 трлн рублів) за три роки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У 2026–2029 роках російська скарбниця розраховує отримати рекордні 17,85 млрд доларів (1,696 трлн рублів) у вигляді штрафів, санкцій та відшкодування збитків. Цього року надходження мають скласти 4,09 млрд доларів (389 млрд рублів), що на 947 млн доларів (90 млрд рублів), або 30%, перевищує початковий план.

У наступному році збори планують збільшити на 77,9 млн доларів до 4,17 млрд доларів (396,9 млрд рублів), у 2028 році — ще на 526 млн доларів до 4,7 млрд доларів (446,7 млрд рублів), а у 2029 році — на додаткові 183 млн доларів до 4,88 млрд доларів (464 млрд рублів).

Порівняно з чинною редакцією бюджету план на наступний рік підвищили на 27%, або на 884 млн доларів (84 млрд рублів), а на 2028 рік — на 37%, або на 1,28 млрд доларів (122 млрд рублів).

З кого збиратимуть найбільше коштів

Кожен третій долар штрафів влада планує стягнути з водіїв. Збори з далекобійників за відшкодування шкоди автодорогам закладені на рівні:

1,07 млрд доларів (102,3 млрд рублів) — цього року;

1,21 млрд доларів (115,1 млрд рублів) — у наступному році;

1,65 млрд доларів (157 млрд рублів) — у 2028 році;

1,75 млрд доларів (166,3 млрд рублів) — у 2029 році.

План зі штрафів за порушення правил дорожнього руху зростатиме приблизно на 21–27 млн доларів (2–2,6 млрд рублів) щорічно: з 558 млн доларів (53,1 млрд рублів) цього року до 586 млн доларів у 2027-му, 608 млн доларів у 2028-му та 631 млн доларів (60 млрд рублів) у 2029 році.

Серед інших джерел надходжень:

пені та проценти від податкової служби за податкові порушення зростуть на 13% за три роки — з 1,26 млрд доларів (120,46 млрд рублів) цього року до 1,44 млрд доларів (136,8 млрд рублів) у 2029 році;

відшкодування шкоди федеральному майну має принести 262 млн доларів (24,9 млрд рублів) за 2027–2029 роки;

штрафи за кримінальними правопорушеннями закладені на рівні 401 млн доларів (38,1 млрд рублів);

штрафи за адміністративні порушення бізнесу складуть 162 млн доларів (15,4 млрд рублів);

пряма конфіскація коштів принесе ще близько 157 млн доларів (15 млрд рублів) за три роки — по 52,6–53,7 млн доларів (5–5,1 млрд рублів) на рік.

Дефіцит бюджету та підвищення податків

Штрафні кошти гостро потрібні бюджету, який, за розрахунками Мінфіну, цього року втратить ще 9% нафтогазових доходів у річному вираженні — близько 5,26 млрд доларів (500 млрд рублів), а дефіцит складе 2,2% ВВП.

Щоб зменшити діру в скарбниці, з наступного року влада запроваджує податок на надприбутки для металургів і золотодобувників, підвищує до 22% податок на доходи фізичних осіб з пасивних прибутків і планує ввести 22% ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах. За підрахунками міністерства, ці заходи принесуть 15,78 млрд доларів (1,5 трлн рублів) наступного року і 38,9 млрд доларів (3,7 трлн рублів) за три роки.

Попри це, бюджет залишиться дефіцитним: у 2027 році видатки перевищать доходи на 56,8 млрд доларів (5,4 трлн рублів), у 2028 році — на 53,6 млрд доларів (5,1 трлн рублів), а в 2029 році — на 54,7 млрд доларів (5,2 трлн рублів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ підвищить податки та забере прибутки гірників на фінансування війни. Військові витрати Росії залишатимуться підвищеними щонайменше протягом трьох років, що змусить уряд шукати нові джерела доходу: від надприбутків гірничодобувної промисловості та підвищення податків до продажу конфіскованих активів.