РФ підвищить податки та забере прибутки гірників на фінансування війни - Bloomberg

Військові витрати Росії залишатимуться підвищеними щонайменше протягом трьох років, що змусить уряд шукати нові джерела доходу. Для цього Кремль збирається задіяти все: від надприбутків гірничодобувної промисловості, підвищення податків до продажу конфіскованих активів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Рекордне фінансування армії

Як пише Bloomberg, Росія планує утримувати військові витрати на безпрецедентному рівні протягом наступних трьох років, оскільки війна в Україні, яка триває вже п'ятий рік, вимагає колосальних ресурсів.

Про це свідчить законопроєкт, який уряд подав до парламенту в четвер. Згідно з документами, військові видатки у 2027 році встановлені на рівні близько 17 трильйонів рублів (це еквівалентно 205 мільярдам доларів), що на 27% перевищує попередній показник.

У 2028 році вони лише незначно знизяться — до 16,6 трильйона рублів.

Тиск на економіку та дефіцит бюджету

Фінансування такого масштабного тягаря вимагає від уряду ширшого залучення майже всіх інших секторів економіки.

Кремль вдається до підвищення податків, зборів та пошуку альтернативних джерел доходів, оскільки колосальні витрати на війну в поєднанні зі слабшими енергетичними надходженнями суттєво звузили простір для маневру.

За прогнозами, дефіцит російського бюджету поточного року становитиме приблизно 2% валового внутрішнього продукту.

Нові податки для гірничої галузі та металургів

Гірничодобувна промисловість і виробництво добрив стикаються з найбільшим додатковим тягарем. Уряд планує вилучати до 30% надлишкових прибутків підприємств, якщо середня світова ціна на певні товари в рублевому еквіваленті зросте мінімум на 10% порівняно з базовим рівнем 2025 року.

Окремий удар чекає на золотошукачів — на них поширять 20% податок на непередбачувані доходи. Загалом уряд розраховує, що нові збори з гірничодобувного та металургійного секторів приноситимуть близько 200 мільярдів рублів щорічно.

Ширший механізм збільшення бюджетних доходів на найближчі роки охоплює й інші напрями. Зокрема, передбачено запровадження нових податків на дивіденди, зміну правил оподаткування прибутку компаній, залучення додаткових надходжень з альтернативних джерел, а також виручку від продажу конфіскованих активів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у бюджетах російських регіонів виникла "діра" на 1,6 млрд доларів через війну. Більшість російських регіонів, які шукають та оплачують нових контрактників для армії у війні проти України, завершили перше півріччя зі значним дефіцитом.