Фінкомпаніям і ломбардам можуть спростити отримання валютних ліцензій

Національний банк України пропонує спростити процедуру отримання фінансовими компаніями та ломбардами ліцензій на окремі валютні операції. Документи на такі ліцензії планують розглядати одночасно з отриманням або розширенням основної ліцензії на відповідну фінансову діяльність.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Валютні ліцензії за однією процедурою

Національний банк України пропонує спростити процедуру отримання окремих валютних ліцензій фінансовими компаніями та ломбардами. Регулятор виніс на обговорення відповідний проєкт змін до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Йдеться про ліцензії на проведення валютних операцій із надання кредитів у гривні фізичним особам-нерезидентам.

За пропозицією НБУ, отримувати таку ліцензію можна буде одночасно з отриманням або розширенням ліцензії фінансової компанії чи ломбарду, яка передбачає право надавати кошти та банківські метали в кредит. У такому разі регулятор розглядатиме документи в межах одного адміністративного провадження.

Крім того, установам не доведеться подавати окремий пакет документів, передбачений загальною процедурою ліцензування валютних операцій.

Проєкт також містить перехідні положення. Фінансові компанії, які вже мають ліцензію з правом надання коштів і банківських металів у кредит, а також ломбарди зможуть протягом шести місяців після набрання чинності постановою скористатися спрощеною процедурою отримання відповідної валютної ліцензії.

У НБУ зазначають, що запропоновані зміни мають удосконалити порядок ліцензування валютних операцій небанківських фінансових установ та посилити можливості регулятора контролювати дотримання ними вимог валютного законодавства.

Нагадаємо, раніше Нацбанк відкликав ліцензії на діяльність двох ломбардів та виключив їх із Державного реєстру фінансових установ на підставі їхніх заяв.