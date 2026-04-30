Два ломбарди в Україні втратили ліцензії: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність двох ломбардів та виключив їх із Державного реєстру фінансових установ на підставі їхніх заяв.

Два ломбарди втратили ліцензії

Йдеться про ПТ "Діла ломбард" та ТОВ "Міський ломбард", які втратили право на надання кредитів під заставу коштів та банківських металів.

Відповідно до чинного регуляторного порядку, після відкликання ліцензій установи були виключені з Державного реєстру фінансових установ.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 28 квітня 2026 року.

Що відомо про ломбарди

ПТ "Діла ломбард"

Згідно з даними YouControl, ПТ "Діла ломбард" є зареєстрованою юридичною особою, що здійснює діяльність у сфері кредитування під заставу. Компанію було зареєстровано 29 лютого 2000 року, а її статутний капітал становить 1,56 млн грн.

Керівником та однією з уповноважених осіб є Діасамідзе Давід, також серед підписантів зазначена Дімова Лариса.

Основним видом діяльності компанії є інші види кредитування. Загалом за підприємством зареєстровано широкий перелік видів діяльності.

Юридична особа зареєстрована в місті Обухів Київської області. Станом на оновлені дані компанія продовжує діяльність і має чинний статус.

ТОВ "Міський ломбард"

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Міський ломбард" є зареєстрованою юридичною особою, що здійснює діяльність у сфері кредитування під заставу. Компанію було зареєстровано 15 квітня 2025 року, а розмір її статутного капіталу становить 1 млн грн.

Керівником компанії є Зеньковець Сергій, який також виступає її засновником та кінцевим бенефіціарним власником. Йому належить 100% статутного капіталу товариства.

Основним видом діяльності компанії є інші види кредитування . Загалом за підприємством зареєстровано широкий перелік видів діяльності.

Нагадаємо, НБУ оновив порядок внесення та виключення платіжних систем, їх учасників, технологічних операторів та комерційних агентів до Реєстру платіжної інфраструктури.