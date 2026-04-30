Два ломбарда в Украине потеряли лицензии: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензии на деятельность двух ломбардов и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений на основании заявлений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Речь идет о ПО "Діла ломбард" и ООО "Городской ломбард", которые потеряли право на предоставление кредитов под залог средств и банковских металлов.

Согласно действующему регуляторному порядку, после отзыва лицензий учреждения были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 28 апреля 2026 года.

Что известно о ломбардах

ПО "Дила ломбард"

Согласно данным YouControl, ПО "Дила ломбард" является зарегистрированным юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере кредитования под залог. Компания была зарегистрирована 29 февраля 2000 года, а ее уставный капитал составляет 1,56 млн грн.

Руководителем и одним из уполномоченных лиц является Диасамидзе Давид, среди подписантов указана Димова Лариса.

Основным видом деятельности компании есть другие виды кредитования. В целом по предприятию зарегистрирован широкий перечень видов деятельности.

Юридическое лицо зарегистрировано в городе Обухов Киевской области. По состоянию на обновленные данные, компания продолжает деятельность и имеет действующий статус.

ООО "Городской ломбард"

Согласно данным YouControl, ООО "Городской ломбард" является зарегистрированным юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере кредитования под залог. Компания была зарегистрирована 15 апреля 2025 года, а размер ее уставного капитала составляет 1 млн грн.

Руководителем компании является Сергей Зеньковец, который также выступает ее основателем и конечным бенефициарным владельцем. Ему принадлежит 100% уставного капитала общества.

