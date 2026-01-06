Запланована подія 2

НБУ отозвал лицензию у ломбарда: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензию на деятельность ломбарда у полного общества "ПП "Эра-Дон" и компания "Ваш Ломбард".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О мере воздействия

5 января 2026 года Национальный банк Украины применил меру влияния к полному обществу "ПП "Эра-Дон" и компания "Ваш Ломбард", отозвав лицензию на осуществление ломбардной деятельности. Речь идет о праве предоставлять средства и банковские металлы в кредит под залог имущества.

Решение было принято из-за невыполнения требований регулятора по устранению выявленных нарушений и приведению деятельности ломбарда в соответствие с законодательством Украины.

Напомним, что 13 октября 2025 года Национальный банк Украины применил к ПО "Ваш Ломбард" меру влияния в виде требования устранить нарушения, выявленные во время надзора, и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины. Соответствующий срок выполнения требований был установлен до 30 ноября 2025 года.

Впрочем, ломбард не предоставил Национальному банку отчет о предоставлении уверенности в годовой отчетности за 2024 год в определенный регулятором срок. Это свидетельствует о невыполнении установленных требований.

В связи с этим Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 января 2026 принял решение о применении к ПО "Ваш Ломбард" меры влияния в виде отзыва лицензии на осуществление ломбардной деятельности. Решение вступает в силу с момента доведения его до сведения компании.

О ломбарде

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПО "Ваш ломбард" было зарегистрировано в 2002 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн. грн.

Основным направлением деятельности компании является предоставление других финансовых услуг, не связанных со страхованием или пенсионным обеспечением.

Кроме того, предприятие осуществляет другие виды кредитования.

Бенефициарный владелец – Куликова Елена.

Напомним, НБУ обновил порядок внесения и исключения платежных систем, их участников, технологических операторов и коммерческих агентов в Реестр платежной инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько