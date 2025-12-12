НБУ ужесточает требования к киберзащите небанковских учреждений: новые правила для ломбардов, страховщиков и кредитных союзов

Национальный банк Украины (НБУ) определил новый порядок организации мер по обеспечению информационной безопасности и киберзащиты для предоставлятелей финансовых услуг. Все финкомпании должны будут эффективнее управлять киберрисками, что повлияет на надежность финансового рынка и безопасность клиентских данных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального регулятора.

Новые правила относятся ко всем ключевым участникам рынка небанковских финансовых услуг, включая страховые компании, кредитные союзы, финансовые компании и ломбарды.

Что именно требует НБУ?

Постановление правления НБУ № 143 от 09 декабря 2025 года, которое вступает в силу 13 декабря 2025 года, устанавливает конкретные требования:

требования по управлению киберрисками и рисками информационной безопасности;

основные требования к организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности и киберзащиты;

процесс управления киберинцидентами и инцидентами информационной безопасности;

требования к внутренним документам, устанавливающим порядок управления правами доступа к информационным, электронным коммуникационным и информационно-коммуникационным системам предоставлятелей финансовых услуг.

Это означает, что в течение года с момента вступления в силу постановления все небанковские финансовые учреждения должны полностью адаптировать свою деятельность к новым стандартам киберзащиты.

