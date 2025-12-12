Запланована подія 2

НБУ посилює вимоги до кіберзахисту небанківських установ: нові правила для ломбардів, страховиків та кредитних спілок

НБУ
НБУ посилює вимоги до небанківських установ / Depositphotos

Національний банк України (НБУ) визначив новий порядок організації заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту для надавачів фінансових послуг. Усі фінкомпанії повинні будуть ефективніше управляти кіберризиками, що напряму вплине на надійність фінансового ринку та безпеку клієнтських даних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного регулятора.

Нові правила стосуються всіх ключових учасників ринку небанківських фінансових послуг, включаючи страхові компанії, кредитні спілки, фінансові компанії та ломбарди.

Що саме вимагає НБУ?

Постанова правління НБУ № 143 від 09 грудня 2025 року, яка набуває чинності вже 13 грудня 2025 року, встановлює конкретні вимоги:

  • вимоги щодо управління кіберризиками та ризиками інформаційної безпеки; 
  • основні вимоги щодо організації заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту; 
  • процес управління кіберінцидентами та інцидентами інформаційної безпеки; 
  • вимоги до внутрішніх документів, які встановлюють порядок управління правами доступу до інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем надавачів фінансових послуг.

Це означає, що протягом року з моменту набрання чинності постановою, всі небанківські фінансові установи мають повністю адаптувати свою діяльність до нових стандартів кіберзахисту.

Раніше головний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт N13007-д. Він стосується врегулювання окремих питань роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Національного банку України (НБУ) та інститутів спільного інвестування. Його головна мета — зменшити ризики для банківської системи України в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників. 

Автор:
Тетяна Ковальчук