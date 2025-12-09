Комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт про захист банківської системи та вкладників

Головний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт N13007-д. Він стосується врегулювання окремих питань роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Національного банку України (НБУ) та інститутів спільного інвестування. Його головна мета — зменшити ризики для банківської системи України в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Законопроєкт розроблено з метою мінімізації ризиків від можливих потрясінь, спричинених особливими умовами функціонування економіки України в період дії воєнного стану в Україні, забезпечення стійкості та надійності банківської системи України шляхом удосконалення нормативно-правових рамок для ефективного реагування на випадки неплатоспроможності банків, мінімізуючи ризики можливих панічних настроїв у суспільстві", — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Що передбачає законопроєкт?

Ініціатива передбачає:

кращий захист вкладників і кредиторів — вдосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку;

прозоріше та менш витратне виведення проблемних банків з ринку;

розширення повноважень НБУ як забезпеченого кредитора, щоб ефективніше повертати кошти за кредитами рефінансування;

удосконалення обміну інформацією між НБУ і Фондом гарантування, включно з питаннями банківської таємниці;

підвищення вимог до капіталу банків відповідно до норм ЄС;

посилення регулювання у сферах кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

Нагадаємо, ще у серпні парламент проголосував за основу доопрацьований законопроєкт №13007-д.