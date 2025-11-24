Запланована подія 2

Банківська система збільшує прибуток: хто заробив найбільше за дев’ять місяців 2025 року

НБУ
Банківська система збільшує прибуток / НБУ

Державний ПриватБанк за підсумками дев’яти місяців 2025 року збільшив чистий прибуток на 4,7%, до 50,63 млрд грн, свідчать дані Національного банку України. 

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані НБУ.

Це становить 42,4% сукупного фінансового результату всієї банківської системи, що знову робить установу беззаперечним лідером ринку за прибутковістю.

До трійки найприбутковіших банків також увійшли ще один державний банк – Ощадбанк, який наростив чистий прибуток на 17,3%, до 13,88 млрд грн, та Райффайзен Банк, чий результат підвищився на 19,2%, до 7,33 млрд грн.

У першій п’ятірці зберегли позиції:

  • Укрексімбанк – 6,96 млрд грн (+18,5%),
  • Універсал Банк (mono) – 5,10 млрд грн (+27,7%).

Крім того, Універсал Банк у третьому кварталі піднявся на 7-ме місце за обсягом активів, випередивши Укрсиббанк.

Падіння прибутковості в другій п’ятірці

З шостого до десятого місця – банки, які погіршили результати порівняно з минулим роком:

  • ПУМБ – 4,79 млрд грн (–7,6%),
  • Укрсиббанк – 4,11 млрд грн (–18,5%),
  • ОТП Банк – 3,90 млрд грн (–6,5%),
  • Укргазбанк – 3,90 млрд грн (–16,5%),
  • Креді Агріколь Банк – 3,63 млрд грн (–29%).

Банки з прибутком понад 1 млрд грн

Ще п’ять фінустанов завершили дев’ять місяців із чистим прибутком понад 1 млрд грн:

  • Сітібанк – 3,18 млрд грн (–13,8%),
  • Сенс Банк (державний) – 2,64 млрд грн (–21,9%),
  • "Південний" – 2,11 млрд грн (+7,9%),
  • А-Банк – 1,22 млрд грн (+21,3%),
  • Кредобанк – 1,10 млрд грн (–11%).

Збитковими за дев’ять місяців 2025 року стали 11 із 60 банків.

Найбільший збиток зафіксував виведений з ринку у листопаді РВС Банк – 139,6 млн грн проти 10,6 млн грн прибутку торік. За рік активи фінустанови скоротилися на 63%, до 1,65 млрд грн.

Другу позицію серед збиткових зайняв націоналізований ПІН Банк – мінус 44 млн грн (торік – також збиток). Третю – Банк “Альянс”, який отримав 42,6 млн грн збитку після 51 млн грн прибутку за аналогічний період минулого року.

Додамо, за перше півріччя 2025 року українські банки заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Це майже стільки, скільки заробили банки за аналогічний період 2024-го. Сума сплаченого податку на прибуток склала 21,99 млрд грн, або 22% прибутку. Чистий прибуток банків після оподаткування склав 78,07 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко