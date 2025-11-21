Запланована подія 2

Кредити забезпечують прибуток: банки отримали понад 119 млрд грн у 2025 році

гроші, кредити
Прибутковість банків зростає завдяки кредитуванню / Depositphotos

За дев’ять місяців 2025 року платоспроможні українські банки отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Кредитування та прибутковість банків

Активне кредитування стало головним фактором, що підтримує прибутковість банків. Дохідність їхніх активів у ІІІ кварталі зросла насамперед завдяки збільшенню частки кредитів у структурі активів - їхня рентабельність перевищує показники інших видів активів. Частка процентних доходів від кредитів у загальних процентних доходах досягла близько 48%. Також дещо підросла дохідність вкладень в ОВДП, тоді як вартість фондування залишалася стабільною. У результаті чиста процентна маржа підвищилася до 7,8%, а чистий процентний дохід у річному вимірі зріс на 16,6%.

Чистий комісійний дохід продовжував зростати, у ІІІ кварталі він піднявся на 8,1% у річному вимірі.

Операційні витрати дещо знизилися порівняно з попереднім кварталом, але залишаються вищими за показник минулого року. Показник операційної ефективності (CIR) погіршився за рік, проте вже четвертий рік утримується на низькому рівні — 40,0%.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за дев’ять місяців 2025 року зріс на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, а відрахування в резерви другий рік залишаються помірними.

Отриманий прибуток підтримує капітал банків і їхню здатність до кредитування. Загалом запаси капіталу в системі достатні, що підтвердила цьогорічна оцінка стійкості банків, хоча окремі установи реалізуватимуть програми капіталізації або реструктуризації, наголошують в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що банки фіксують зростання попиту з боку бізнесу та населення на кредити й очікують подальшого збільшення обсягів кредитування протягом найближчого року

Автор:
Ольга Опенько