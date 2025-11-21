Кредиты обеспечивают прибыль: банки получили более 119 млрд грн в 2025 году

За девять месяцев 2025 года платежеспособные украинские банки получили 119,4 млрд. грн. чистой прибыли, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Кредитование и прибыльность банков

Активное кредитование стало основным фактором, поддерживающим прибыльность банков. Доходность их активов в ІІІ квартале выросла, прежде всего, благодаря увеличению доли кредитов в структуре активов - их рентабельность превышает показатели других видов активов. Доля процентных доходов от кредитов в общих процентных доходах достигла около 48%. Также несколько подросла доходность вложений в ОВГЗ, в то время как стоимость фондирования оставалась стабильной. В результате чистая процентная маржа повысилась до 7,8%, а чистый процентный доход в годовом исчислении вырос на 16,6%.

Чистый комиссионный доход продолжал расти, в ІІІ квартале он поднялся на 8,1% в годовом исчислении.

Операционные расходы несколько снизились по сравнению с предыдущим кварталом, но остаются выше показателя прошлого года. Показатель операционной эффективности (CIR) ухудшился через год, однако уже четвертый год удерживается на низком уровне — 40,0%.

Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы за девять месяцев 2025 года выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а отчисления в резервы второй год остаются умеренными.

Полученная прибыль поддерживает капитал банков и способность к кредитованию. В целом запасы капитала в системе достаточны, что подтвердила оценка устойчивости банков в этом году, хотя отдельные учреждения будут реализовать программы капитализации или реструктуризации, отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения на кредиты и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.