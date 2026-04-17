В Украине вернут обязательный техосмотр для всех автомобилей: названа дата

Обязательный техосмотр всех легковых автомобилей в Украине планируют вернуть до конца 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач во время круглого стола по детенизации и регулированию автомобильного рынка Украины, передает УНИАН.

По его словам, Украина обязалась перед ЕС ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, в том числе легковых. Соответствующие изменения в законодательство должны быть приняты до конца 2027 года.

Технический контроль авто в Украине.

В Украине отсутствует обязательный периодический технический контроль для всех легковых авто. Он работает только для коммерческих грузовиков и автобусов. При этом в Европе это обязательный основополагающий регламент.

"Мы готовим сейчас законопроект. Евросоюз нам поставил этот критерий изменений до конца 2027 года. То есть до конца следующего года у нас должны быть приняты по предложению или по пониманию Европейского Союза изменения в законодательство, которые установят норму о прохождении обязательного периодического контроля транспортных средств - всех абсолютно, в том числе легковых, которые сейчас его не проходят".

Министр отметил, что правительство поддерживает такую инициативу, поскольку она напрямую связана с повышением безопасности на дорогах и приведением к стандартам ЕС.

Деркача отметил, что вопрос внедрения техосмотра остается политически чувствительным, поскольку часть народных депутатов выступает против такой инициативы, аргументируя это дополнительными финансовыми нагрузками на украинцев во время войны.

Кто вынужден проходить сквозь сито проверок

Несмотря на то, что для обычных частных легковых автомобилей обязательную проверку отменили еще в далеком 2011 году, значительная часть украинского автомобильного сообщества все же обязана регулярно проходить эту процедуру.

Современная украинская система технического контроля автотранспорта основывается на принципе избирательности и целевого подхода. Обязательному техосмотру авто подлежат четко определенные категории транспортных средств:

Коммерческий транспорт всех типов — такси, автобусы разной пассажировместимости, ежедневно перевозящие тысячи человек

Грузовые автомобили всех категорий — от легких коммерческих фургонов до тяжелых магистральных тягачей

Транспортные средства для опасных грузов — от горюче-смазочных материалов до химических веществ

Служебные автомобили государственных учреждений — государство демонстрирует ответственность собственным примером

Легковые авто в предпринимательской деятельности — независимо от возраста и технического состояния

В то же время частные легковые автомобили, которые используются исключительно для личных нужд, пока остаются за пределами обязательных проверок, по крайней мере до следующих законодательных изменений.