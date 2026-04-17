НБУ получит контроль над операциями с евробондами: что известно о новых правилах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ужесточила правила обращения еврооблигаций Украины на период военного положения, введя обязательный принцип "поставка против оплаты" через центрального контрагента и дополнительный контроль со стороны Национального банка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.

Решение направлено на ограничение рисков вывода валюты за границу из-за операций с иностранными ценными бумагами.

Согласно принятому документу, сделки купли-продажи облигаций внешнего государственного займа теперь возможны только по модели delivery versus payment. Депозитарные учреждения смогут проводить переход прав на такие бумаги исключительно при наличии распоряжения или уведомления Национального банка.

Кроме того, установлен запрет на списание и другие операции, которые выводят ОЗДП из депозитарного учета. Инвестиционные фирмы обязаны привести уже заключенные, но невыполненные договоры, включая соглашения РЕПО и мины, в соответствие с новыми требованиями.

В то же время, ограничения не распространяются на операции, где стороной выступает банк, действующий от своего имени и за свой счет.

Отмечается, что решение вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Оно продолжает политику усиления контроля над операциями с иностранными ценными бумагами и валютными гособлигациями, которую ранее инициировал НБУ при поддержке МВФ. Регулятор считает, что такие инструменты использовались для вывода капитала за пределы страны.

Напомним, правительство Украины и владельцы варрантов ВВП страны возобновили переговоры по потенциальной реструктуризации ценных бумаг. На предварительных переговорах этого месяца стороны не смогли договориться об условиях реструктуризации долга на сумму 3,2 миллиарда долларов.