НБУ отримає контроль над операціями з євробондами: що відомо про нові правила

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку посилила правила обігу єврооблігацій України на період воєнного стану, запровадивши обов’язковий принцип "поставка проти оплати" через центрального контрагента та додатковий контроль з боку Національного банку.

Рішення спрямоване на обмеження ризиків виведення валюти за кордон через операції з іноземними цінними паперами.

Відповідно до ухваленого документа, операції купівлі-продажу облігацій зовнішньої державної позики відтепер можливі лише за моделлю delivery versus payment. Депозитарні установи зможуть проводити перехід прав на такі папери виключно за наявності розпорядження або повідомлення Національного банку України.

Крім того, встановлено заборону на списання та інші операції, що виводять ОЗДП із системи депозитарного обліку. Інвестиційні фірми зобов’язані привести вже укладені, але невиконані договори, включно з угодами РЕПО та міни, у відповідність до нових вимог.

Водночас обмеження не поширюються на операції, де стороною виступає банк, який діє від свого імені та за власний рахунок.

Зазначається, що рішення набуде чинності через 30 днів після офіційного опублікування. Воно продовжує політику посилення контролю за операціями з іноземними цінними паперами та валютними держоблігаціями, яку раніше ініціював НБУ за підтримки МВФ. Регулятор вважає, що такі інструменти використовувалися для виведення капіталу за межі країни.

