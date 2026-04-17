Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ отримає контроль над операціями з євробондами: що відомо про нові правила

НКЦПФР посилила правила обігу єврооблігацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку посилила правила обігу єврооблігацій України на період воєнного стану, запровадивши обов’язковий принцип "поставка проти оплати" через центрального контрагента та додатковий контроль з боку Національного банку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

Рішення спрямоване на обмеження ризиків виведення валюти за кордон через операції з іноземними цінними паперами.

Відповідно до ухваленого документа, операції купівлі-продажу облігацій зовнішньої державної позики відтепер можливі лише за моделлю delivery versus payment. Депозитарні установи зможуть проводити перехід прав на такі папери виключно за наявності розпорядження або повідомлення Національного банку України.

Крім того, встановлено заборону на списання та інші операції, що виводять ОЗДП із системи депозитарного обліку. Інвестиційні фірми зобов’язані привести вже укладені, але невиконані договори, включно з угодами РЕПО та міни, у відповідність до нових вимог.

Водночас обмеження не поширюються на операції, де стороною виступає банк, який діє від свого імені та за власний рахунок.

Зазначається, що рішення набуде чинності через 30 днів після офіційного опублікування. Воно продовжує політику посилення контролю за операціями з іноземними цінними паперами та валютними держоблігаціями, яку раніше ініціював НБУ за підтримки МВФ. Регулятор вважає, що такі інструменти використовувалися для виведення капіталу за межі країни.

Нагадаємо, уряд України та власники варантів ВВП країни відновили переговори щодо потенційної реструктуризації цінних паперів.  На попередніх переговорах цього місяця сторони не змогли домовитися про умови реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів.

Автор:
Тетяна Гойденко