Без електроенергії залишилися споживачі семи областей: де немає світла

17 квітня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Харківській, та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У Міненерго зауважили, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, Україні протягом наступного десятиліття знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетичного сектору.