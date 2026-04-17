Без электроэнергии остались потребители семи областей: где нет света

17 апреля в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго отметили, что сегодня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

