Украина нужно $91 млрд инвестиций в энергетику для восстановления

Украине в течение следующего десятилетия понадобится около 91 млрд долларов для восстановления энергетического сектора, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль на круглом столе "Глобальное партнерство для Украины: стратегические возможности в энергетическом секторе" в рамках CERAWeek в Хьюстоне, США.

По его словам, для реализации столь масштабных инвестиций критически нужен частный капитал.

Шмигаль очертил ключевые направления, наиболее перспективные для инвесторов: системы накопления энергии (BESS), возобновляемая энергетика, газовая генерация, развитие локальных энергетических сетей, добыча газа и нефтегазовая инфраструктура.

"Мы предлагаем партнерство, основанное на общем стратегическом интересе и экономической целесообразности. Украина получает модернизированную энергосистему. Европа — более сильная и более диверсифицированная энергетическая архитектура. Инвесторы — доступ к одному из самых масштабных инфраструктурных рынков континента", — подчеркнул министр.

Событие CERAWeek, ежегодно проходящее в Хьюстоне, объединяет лидеров энергетической отрасли, чиновников и международных инвесторов для обсуждения стратегических возможностей и глобальных тенденций в секторе энергетики.

Несколько дней назад Шмигаль заявлял, что потребности в восстановлении энергетического сектора Украины составляют $90,6 млрд, и покрыть их только за счет госинвестиций невозможно. Поэтому Украина планирует масштабное привлечение частного капитала через механизмы государственно-частного партнерства.