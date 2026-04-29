Война США с Ираном рекордно поднимет цены по всему миру: что подорожает больше всего

Всемирный банк прогнозирует, что в этом году цены на сырьевые товары во всем мире достигнут своего максимума с 2022 года – последствия войны в Иране будут более тяжелыми, чем вторжение России в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно последнему прогнозу по товарным рынкам, опубликованному Всемирным банком, индекс цен на сырьевые товары вырастет примерно на 16% в этом году.

"Война наносит удар по глобальной экономике волнами: сначала из-за роста цен на энергоносители, затем из-за роста цен на продовольствие и, наконец, из-за всеобщей инфляции", - говорит главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

По прогнозам Всемирного банка, в этом году цены на энергоносители вырастут примерно на 24%, при этом базовый прогноз предполагает, что "острейшие" перебои в поставках закончатся в мае. Тем временем средняя цена на нефть марки Brent в этом году составит 86 долларов за баррель, что является просмотром в сторону повышения по сравнению с январской отметкой 60 долларов за баррель.

Также в банке прогнозируют рост цен на удобрения на 31% в год.

Удобрения производятся из природного газа и нефтепродуктов, поэтому их цена напрямую зависит от стоимости энергоносителей. В конечном счете это может привести к удорожанию пищевых продуктов и усилению продовольственной нестабильности.

Заметим, что цены на энергоносители и удобрения взлетели до многолетних максимумов с начала войны в Иране. Фактическое закрытие Ормузского пролива, по которому до конфликта проходило около трети мировой морской торговли нефтью, повлекло за собой исторический шок на энергетических и сырьевых рынках.

Добавим, что перебои в производстве и экспорте удобрений на Ближнем Востоке из-за конфликта в Иране создают риски для мировых поставок и повышения цен на продукты питания.