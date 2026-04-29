Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Война США с Ираном рекордно поднимет цены по всему миру: что подорожает больше всего

Мировой банк
Всемирный банк предупредил о росте цен / Depositphotos

Всемирный банк прогнозирует, что в этом году цены на сырьевые товары во всем мире достигнут своего максимума с 2022 года – последствия войны в Иране будут более тяжелыми, чем вторжение России в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно последнему прогнозу по товарным рынкам, опубликованному Всемирным банком, индекс цен на сырьевые товары вырастет примерно на 16% в этом году.

"Война наносит удар по глобальной экономике волнами: сначала из-за роста цен на энергоносители, затем из-за роста цен на продовольствие и, наконец, из-за всеобщей инфляции", - говорит главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

По прогнозам Всемирного банка, в этом году цены на энергоносители вырастут примерно на 24%, при этом базовый прогноз предполагает, что "острейшие" перебои в поставках закончатся в мае. Тем временем средняя цена на нефть марки Brent в этом году составит 86 долларов за баррель, что является просмотром в сторону повышения по сравнению с январской отметкой 60 долларов за баррель.

Также в банке прогнозируют рост цен на удобрения на 31% в год.

Удобрения производятся из природного газа и нефтепродуктов, поэтому их цена напрямую зависит от стоимости энергоносителей. В конечном счете это может привести к удорожанию пищевых продуктов и усилению продовольственной нестабильности.

Заметим, что цены на энергоносители и удобрения взлетели до многолетних максимумов с начала войны в Иране. Фактическое закрытие Ормузского пролива, по которому до конфликта проходило около трети мировой морской торговли нефтью, повлекло за собой исторический шок на энергетических и сырьевых рынках.

Добавим, что перебои в производстве и экспорте удобрений на Ближнем Востоке из-за конфликта в Иране создают риски для мировых поставок и повышения цен на продукты питания.

Автор:
Светлана Манько