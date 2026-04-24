Рост себестоимости почти на 20%: как подорожание горючего и удобрений влияет на аграриев

Рост цен на топливо и минеральные удобрения формирует существенное повышение себестоимости производства – в среднем на 17-18% по сравнению с прошлым сезоном. В то же время, неопределенность на рынке зерновых и масличных, в частности из-за высоких объемов производства в Бразилии и Аргентине, затрудняет прогнозирование доходов.

Об этом Delo.ua рассказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук.

Рост цен на горючее из-за войны в Иране

На сегодняшний день по сравнению с прошлым сезоном цены на топливо выросли примерно на 69%. Соответственно, затраты на 1 гектар существенно увеличиваются, и они будут достаточно ощутимыми, отметил Марчук.

"В то же время мы не имеем четкого понимания будущей ценовой ситуации на зерновую и масличную группы. С учетом того, что в таких странах, как Бразилия и Аргентина, ожидаются значительные объемы производства, это оказывает дополнительное давление на мировые цены", - пояснил эксперт.

Соответственно это влияет и на внутреннее ценообразование в Украине. В итоге есть ситуация, где расходы растут, а уровень доходов остается неопределенным.

Удорожание азотных удобрений и влияние на аграриев

Второй вопрос — цены на минеральные удобрения, в частности азотную группу, подчеркнул Марчук.

По сравнению с прошлым сезоном цены на азотные удобрения выросли примерно на 35%. Соответственно это существенно повышает расходы на посевную кампанию для всех культур, сказал он.

"Если же аккумулировать расходы на топливо и минеральные удобрения, общий рост себестоимости составит около 17-18% по сравнению с прошлым сезоном", - отметил Марчук.

В результате это создает серьезный вызов для формирования экономической модели хозяйств. В условиях такой неопределенности многие производители начинают диверсифицировать структуру посевов: не делают ставку исключительно на кукурузу или подсолнечник, а пытаются выращивать разные культуры, чтобы снизить риски и лучше адаптироваться к будущей ценовой ситуации.

"На сегодняшний день фактическая себестоимость на 1 гектар, в зависимости от выбранной технологии (поскольку каждое хозяйство имеет собственную технологическую карту), составляет в пределах от 25 до 40 тысяч гривен. Это уже достаточно существенные затраты", - рассказал эксперт.

Аграрные ассоциации призвали Минэкономики организовать возможность ввоза необходимых объемов удобрений хотя бы летом - для подготовки к осенней кампании посева озимых культур, ведь до весенней посевной решить вопрос импорта не успели.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий отмечал Delo.ua , что правительство понимает важность обеспечения аграриев удобрениями и работает в логике обеспечения ресурсами последующих производственных циклов, в частности, осенней посевной.

"Ситуация с ресурсами уже влияла на производство, в частности, дефицит удобрений является одним из факторов, которые могут сдерживать урожайность и общие объемы производства. Поэтому вопрос доступности удобрений в фокусе государственной политики", - заявил Высоцкий.

Кроме того, рассматриваются разные варианты, в том числе и те, которые позволят аграриям подготовиться к осенней посевной кампании, отметил он.

Однако, по его словам, все решения будут приниматься с учетом:

баланса внутреннего производства и импорта;

стабильности цен на удобрения;

бесперебойного обеспечения аграриев в среднесрочной перспективе и вызовов безопасности.

"Наша задача не просто закрыть краткосрочный дефицит, а обеспечить прогнозируемость и доступность ресурсов для аграриев на следующие сезоны, включая осеннюю посевную", - подчеркнул Высоцкий.

Отметим, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и фрахт для экспорта. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.