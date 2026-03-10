Украинские фермеры теряют прибыль из-за войны в Иране

Война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и экспортный фрахт. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Война в Иране повышает расходы аграриев

Конфликт на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на украинских аграриев, повышая производственные затраты и ограничивая внешний спрос на продукцию. Наибольший удар пришелся на ключевые составляющие себестоимости: горючее, азотные удобрения и фрахт судов для экспорта.

Горючее. Выращивание кукурузы требует около 55 литров дизельного топлива на гектар. Из-за роста цен дополнительные расходы фермеров могут достигать 1100 грн на гектар.

Удобрения. Карбамид подорожал на 34% до 39 000 грн за тонну из-за удорожания газа, сезонного фактора и сложностей с экспортом через морские порты. При текущих нормах внесения расхода на удобрения возрастают до 9000 грн на гектар, что может снизить урожайность при уменьшении норм.

Фрахт судов и экспорта. Рост стоимости перевозки на $4 за тонну повышает себестоимость экспорта и уменьшает конкурентоспособность украинской продукции на мировом рынке. В результате, доходность выращивания кукурузы может снизиться примерно на 12%.

Ограничения спроса также негативно влияют на аграриев: экспорт в ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт – четыре ключевых рынка, которые ежегодно импортируют около 5 млн тонн зерновых – почти остановился из-за блокады Ормузского пролива. В сочетании с большим предложением зерновых на мировом рынке это может заблокировать рост цен или даже привести к снижению, если ситуация в ближайшее время не стабилизируется.

Среди позитивных новостей – украинские фермеры уже готовы к весенне-полевым работам в этом году. Они заранее сформировали запасы горючего и удобрений, еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке.

До полномасштабной войны такая практика была привычной и почти каждое хозяйство оборудовано местами для хранения необходимых ресурсов. Опыт первых месяцев войны лишь укрепил эту систему подготовки. В то же время, если глобальная нестабильность будет продолжаться, украинскому АПК придется столкнуться с новыми серьезными вызовами, которых и так хватает в условиях войны.

Напомним, в Украине стартует весенняя посевная кампания. Из-за морозной и снежной зимы полевые работы в большинстве регионов начнут позже, чем в предыдущие годы. Традиционно первыми в посеянном примут участие Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.