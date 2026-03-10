Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Українські фермери втрачають прибуток через війну в Ірані

фермери, техніка, аграрії
Як війна в Ірані впливає на український АПК / Pixabay

Війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Війна в Ірані підвищує витрати аграріїв

Конфлікт на Близькому Сході негативно впливає на українських аграріїв, підвищуючи виробничі витрати та обмежуючи зовнішній попит на продукцію. Найбільший удар припав на ключові складові собівартості: пальне, азотні добрива та фрахт суден для експорту.

Пальне. Вирощування кукурудзи потребує близько 55 літрів дизельного палива на гектар. Через зростання цін додаткові витрати фермерів можуть сягати 1 100 грн на гектар.

Добрива. Карбамід подорожчав на 34% до 39 000 грн за тонну через здорожчання газу, сезонний фактор та складнощі з експортом через морські порти. При поточних нормах внесення витрати на добрива зростають до 9 000 грн на гектар, що може знизити врожайність у разі зменшення норм.

Фрахт суден і експорт. Зростання вартості перевезення на 4 USD за тонну підвищує собівартість експорту і зменшує конкурентоспроможність української продукції на світовому ринку. В результаті прибутковість вирощування кукурудзи може знизитися приблизно на 12%.

Обмеження попиту також негативно впливають на аграріїв: експорт до ОАЕ, Катару, Бахрейну та Кувейту – чотирьох ключових ринків, які щорічно імпортують близько 5 млн тонн зернових – майже зупинився через блокаду Ормузької протоки. У поєднанні з великою пропозицією зернових на світовому ринку це може заблокувати зростання цін або навіть призвести до їх зниження, якщо ситуація найближчим часом не стабілізується.

Серед позитивних новин – українські фермери вже готові до цьогорічних весняно-польових робіт. Вони заздалегідь сформували запаси пального та добрив, ще до загострення ситуації на Близькому Сході.

До повномасштабної війни така практика була звичною, і майже кожне господарство обладнане місцями для зберігання необхідних ресурсів. Досвід перших місяців війни лише зміцнив цю систему підготовки. Водночас, якщо глобальна нестабільність триватиме, українському АПК доведеться зіштовхнутися з новими серйозними викликами, яких і без того вистачає в умовах війни.  

Нагадаємо, в Україні стартує весняна посівна кампанія. Через морозну та сніжну зиму польові роботи у більшості регіонів розпочнуть пізніше, ніж у попередні роки. Традиційно першими у посійній візьмуть участь Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області.

Автор:
Ольга Опенько