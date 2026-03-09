Старт весняної посівної: чи вплинуть ціни на пальне та погода на виробництво

В Україні стартує весняна посівна кампанія. Через морозну та сніжну зиму польові роботи у більшості регіонів розпочнуть пізніше, ніж у попередні роки. Традиційно першими у посійній візьмуть участь Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Міністрі економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто – і на кілька місяців. Це необхідно, адже агровиробництво має довгий цикл: один урожай на рік потребує ретельної підготовки заздалегідь. Також завчасно закуплено пальне для проведення польових робіт, тому на старті посівної дефіциту ресурсів не спостерігається", – зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Чи вплине подорожчання пального на вартість сільгосппродукції у 2026 році

За словами Висоцького, пальне у структурі собівартості окремих культур може становити 10–15%, тому навіть за умов його подорожчання вплив на кінцеву собівартість продукції оцінюється лише на рівні 1-2%. Отже, ймовірне зростання вартості пального наразі не має критичного впливу на виробництво.

Як погодні умови можуть змінити собівартість та врожай у 2026

Більшість озимих культур успішно перезимували. У більшості регіонів втрати не перевищують 3-5%. Водночас у Кіровоградській області можливі втрати до 30-40% посівів озимих, у Вінницькій – до 20-30%, у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській – до 10-20%.

У Мінекономіки зазначили, оскільки озимі культури зазвичай займають лише 20-30% структури посівів, загалом втрати виробництва будуть значно меншими. За словами заступника міністра, на національному рівні погодні умови цієї зими не створюють загроз для продовольчої безпеки.

Чи вплине фронт на посівну в 2026 році

У Мінекономіки заявили, що площі посівів ярих культур у 2026 році суттєво не зміняться і залишаться приблизно на рівні минулого року. Це стосується і прифронтових регіонів, де аграрії планують засівати всі доступні та безпечні землі. Повідомляється, що за останній період розміновано близько 30-40 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.є

Раніше повідомлялося, що весняна посівна в Україні може зіткнутися з низкою економічних викликів, серед яких – дефіцит мінеральних добрив та можливі перебої з дизельним паливом. Зокрема, прогнозується, що ціни на аміачну селітру та карбамід можуть зрости.