Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Старт весняної посівної: чи вплинуть ціни на пальне та погода на виробництво

посівна
Аграрії розпочинають активну фазу весняної посівної / Depositphotos

В Україні стартує весняна посівна кампанія. Через морозну та сніжну зиму польові роботи у більшості регіонів розпочнуть пізніше, ніж у попередні роки. Традиційно першими у посійній візьмуть участь Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Міністрі економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто – і на кілька місяців. Це необхідно, адже агровиробництво має довгий цикл: один урожай на рік потребує ретельної підготовки заздалегідь. Також завчасно закуплено пальне для проведення польових робіт, тому на старті посівної дефіциту ресурсів не спостерігається", – зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Чи вплине подорожчання пального на вартість сільгосппродукції у 2026 році

За словами Висоцького, пальне у структурі собівартості окремих культур може становити 10–15%, тому навіть за умов його подорожчання вплив на кінцеву собівартість продукції оцінюється лише на рівні 1-2%. Отже, ймовірне зростання вартості пального наразі не має критичного впливу на виробництво.

Як погодні умови можуть змінити собівартість та врожай у 2026 

Більшість озимих культур успішно перезимували. У більшості регіонів втрати не перевищують 3-5%. Водночас у Кіровоградській області можливі втрати до 30-40% посівів озимих, у Вінницькій – до 20-30%, у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській – до 10-20%.

У Мінекономіки зазначили, оскільки озимі культури зазвичай займають лише 20-30% структури посівів, загалом втрати виробництва будуть значно меншими. За словами заступника міністра, на національному рівні погодні умови цієї зими не створюють загроз для продовольчої безпеки.

Чи вплине фронт на посівну в 2026 році

У Мінекономіки заявили, що площі посівів ярих культур у 2026 році суттєво не зміняться і залишаться приблизно на рівні минулого року. Це стосується і прифронтових регіонів, де аграрії планують засівати всі доступні та безпечні землі. Повідомляється, що за останній період розміновано близько 30-40 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.є

Раніше повідомлялося, що весняна посівна в Україні може зіткнутися з низкою економічних викликів, серед яких – дефіцит мінеральних добрив та можливі перебої з дизельним паливом. Зокрема, прогнозується, що ціни на аміачну селітру та карбамід можуть зрости.

Автор:
Ольга Сич