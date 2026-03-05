Дефіцит добрив і дизелю: які ризики для весняної посівної

Весняна посівна кампанія в Україні може зіткнутися з низкою економічних викликів. Основні ризики - дефіцит мінеральних добрив та можливі перебої з дизельним паливом. Зокрема, прогнозується, що ціни на аміачну селітру та карбамід можуть зрости на 4-5%.

Про це Delo.ua розповів генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Олег Хоменко та координатор комітету операторів ринку добрив УКАБ Євген Барков.

Які є загрози для майбутньої посівної

В Україні достатній рівень продуктивної вологи в ґрунті для проведення весняно-польових робіт, зауважив Хоменко.

Проте не вистачає близько 200 тис. тонн аміачної селітри з огляду на удари по українській портовій інфраструктурі, заявив співрозмовник Delo.ua.

"Український клуб аграрного бізнесу" вже звернувся до Міністерства інфраструктури з ініціативою дозволити працювати з вапняковою селітрою як замінником, який є невибухонебезпечним, тому з ним можна працювати в портах. Питання наразі перебуває в процесі погодження, розповів гендиректор УКАБ.

Щорічна потреба українського аграрного сектору в аміачній селітрі - понад 1,2 млн тонн, за даними Latifundist.

Загалом споживання добрив у 2025 році зросло до 5,2 млн тонн проти 4,7 млн тонн у 2023 році.

"Частина компаній, які заздалегідь сформували запаси, дефіциту не відчують. Водночас інші гравці ринку повідомляють про нестачу", — сказав Хоменко.

Координатор комітету операторів ринку добрив УКАБ Барков пояснив, що ринок аграрної продукції влаштований таким чином, що не виробник встановлює ціни на свою продукцію, а будь-яке збільшення собівартості несе відчутний вплив.

Імпортери вже змінили логістичні шляхи і кінцевому споживачу доводиться платити за це додатково від 40 доларів на тонну, сказав Барков.

"У березні-квітні можемо очікувати аміачну селітру від 27 000 гривень, карбамід від 30 000 гривень. Відповідно кожен агровиробник буде вирішувати для себе, чи здатен він внести добрива в повному обсязі чи доведеться приймати інші стратегії", — зазначив він.

Також експерт додав, що аміачну селітру в лютому купували по 26 000 грн, а карбамід по 28 500 грн.

"Ціна буде зростати й надалі", — підсумував Барков.

Дизель: ризик цінових коливань

Ще один фактор ризику для посівної кампанії — забезпечення дизельним пальним. Словаччина та Угорщина відмовилися експортувати дизельне пальне до України. Це може вплинути на ринок, підкреслив експерт.

"Щорічна частка постачання з цих країн становила близько 5% українського споживання. Саме такий обсяг припадає на потреби агросектору в період весняно-польових робіт. Хоча мова не йде про критичний дефіцит, можливі цінові коливання безпосередньо впливатимуть на собівартість виробництва", — зазначив гендиректор УКАБ.

Насіння, техніка та фінанси - без суттєвих ризиків

Щодо забезпечення насінням, проблем не відстежується. Щодо техніки також багато компаній реінвестували кошти в оновлення своїх парків, закупівлю техніки, розповів Хоменко.

"Щодо фінансових ресурсів, власне кажучи, минулий рік був досить успішним для сільськогосподарських виробників. Тому фінансова забезпеченість у задовільному стані", — додав він.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль повідомляв Delo.ua, що через нестачу добрив є ризик, що країна може недобрати до 10% врожаю зернових. Загалом очікується врожай орієнтовно на рівні 50 млн тонн.