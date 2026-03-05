Запланована подія 2

Дефіцит добрив і дизелю: які ризики для весняної посівної

Поле
Ціни на аміачну селітру та карбамід можуть зрости на 4-5%. / Pixabay

Весняна посівна кампанія в Україні може зіткнутися з низкою економічних викликів. Основні ризики - дефіцит мінеральних добрив та можливі перебої з дизельним паливом. Зокрема, прогнозується, що ціни на аміачну селітру та карбамід можуть зрости на 4-5%. 

Про це Delo.ua розповів генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Олег Хоменко та координатор комітету операторів ринку добрив УКАБ Євген Барков.

Які є загрози для майбутньої посівної 

В Україні достатній рівень продуктивної вологи в ґрунті для проведення весняно-польових робіт, зауважив Хоменко.

Проте не вистачає близько 200 тис. тонн аміачної селітри з огляду на удари по українській портовій інфраструктурі, заявив співрозмовник Delo.ua. 

"Український клуб аграрного бізнесу" вже звернувся до Міністерства інфраструктури з ініціативою дозволити працювати з вапняковою селітрою як замінником, який є невибухонебезпечним, тому з ним можна працювати в портах. Питання наразі перебуває в процесі погодження, розповів гендиректор УКАБ. 

Щорічна потреба українського аграрного сектору в аміачній селітрі - понад 1,2 млн тонн, за даними Latifundist. 

Загалом споживання добрив у 2025 році зросло до 5,2 млн тонн проти 4,7 млн тонн у 2023 році. 

"Частина компаній, які заздалегідь сформували запаси, дефіциту не відчують. Водночас інші гравці ринку повідомляють про нестачу",  сказав Хоменко. 

Координатор комітету операторів ринку добрив УКАБ Барков пояснив, що ринок аграрної продукції влаштований таким чином, що не виробник встановлює ціни на свою продукцію, а будь-яке збільшення собівартості несе відчутний вплив. 

Імпортери вже змінили логістичні шляхи і кінцевому споживачу доводиться платити за це додатково від 40 доларів на тонну, сказав Барков.

"У березні-квітні можемо очікувати аміачну селітру від 27 000 гривень, карбамід від 30 000 гривень. Відповідно кожен агровиробник буде вирішувати для себе, чи здатен він внести добрива в повному обсязі чи доведеться приймати інші стратегії",  зазначив він. 

Також експерт додав, що аміачну селітру в лютому купували по 26 000 грн, а карбамід по 28 500 грн. 

"Ціна буде зростати й надалі", підсумував Барков.

Дизель: ризик цінових коливань

Ще один фактор ризику для посівної кампанії — забезпечення дизельним пальним. Словаччина та Угорщина відмовилися експортувати дизельне пальне до України. Це може вплинути на ринок, підкреслив експерт. 

"Щорічна частка постачання з цих країн становила близько 5% українського споживання. Саме такий обсяг припадає на потреби агросектору в період весняно-польових робіт. Хоча мова не йде про критичний дефіцит, можливі цінові коливання безпосередньо впливатимуть на собівартість виробництва", зазначив гендиректор УКАБ. 

Насіння, техніка та фінанси - без суттєвих ризиків 

Щодо забезпечення насінням, проблем не відстежується. Щодо техніки також багато компаній реінвестували кошти в оновлення своїх парків, закупівлю техніки, розповів Хоменко. 

"Щодо фінансових ресурсів, власне кажучи, минулий рік був досить успішним для сільськогосподарських виробників. Тому фінансова забезпеченість у задовільному стані", додав він.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль повідомляв Delo.ua, що через нестачу добрив є ризик, що країна може недобрати до 10% врожаю зернових. Загалом очікується врожай  орієнтовно на рівні 50 млн тонн. 

Автор:
Анна Мурашко