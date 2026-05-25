Після удару дронів у Росії зупинився великий нафтопереробний завод

У Росії зупинили Сизранський НПЗ після атаки безпілотників

Російський Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області призупинив роботу після атаки українського безпілотника, яка пошкодила ключову установку первинної переробки нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За інформацією співрозмовників агентства, після удару була зупинена установка перегонки сирої нафти CDU-6, яка забезпечує понад 70% виробничих потужностей підприємства. За попередніми оцінками, ремонт може тривати понад місяць.

Атака відбулася 21 травня. Влада Самарської області повідомляла про загибель двох людей у Сизрані внаслідок удару безпілотника, тоді як українська сторона заявляла про пошкодження нафтопереробного об'єкта в регіоні.

Сизранський НПЗ належить російській компанії "Роснефть". Номінальна потужність підприємства становить 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу.

За даними джерел, у 2024 році завод переробив 4,3 млн тонн нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного пального, 800 тис. тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо, минулого року НПЗ у Сизрані вже зупиняв роботу після пошкодження унаслідок атаки українських дронів 5 грудня.

Автор:
Тетяна Гойденко