Викупити державне майно без конкуренції більше не вийде: що змінилося

Прозорро.Продажі
Викупити державне майно без конкуренції більше не вийде / Мінекономіки

Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов’язковими для продажу орендованого державного й комунального майна, у яке були вкладені кошти на ремонт або модернізацію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Нові правила скасовують практику позаконкурентного викупу, коли орендарі могли отримати право придбати об’єкт без проведення аукціону після так званих невід’ємних поліпшень. Такий механізм дозволяв викупати майно за ціною, яка нерідко була нижчою за ринкову.

Тепер продаж таких об’єктів здійснюватиметься лише через відкриті торги у системі Prozorro.Продажі, а остаточна вартість визначатиметься конкуренцією між учасниками.

За оцінками Transparency International Ukraine, через механізм викупу держава та місцеві громади в середньому отримували на 45% менше коштів порівняно з відкритими аукціонами. Лише у 2021–2024 роках відкриті торги забезпечили понад 3 млрд грн надходжень, що більш ніж удвічі перевищило показники позаконкурентного викупу.

Водночас для бізнесу залишили механізм захисту інвестицій. Підтверджені витрати орендарів на невід’ємні поліпшення майна компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку.

Додамо, за підсумками першого кварталу 2026 року державний бюджет України отримав 245,8 млн грн від орендної плати за державне майно. Це становить 30,7% від запланованих річних надходжень, що свідчить про випередження графіку виконання плану.

Автор:
Тетяна Гойденко