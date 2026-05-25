Выкупить государственное имущество без конкуренции больше не получится: что изменилось

Выкупить государственное имущество без конкуренции больше не получится

Правительство изменило правила малой приватизации и сделало открытые онлайн-аукционы обязательными для продажи арендованного государственного и коммунального имущества, в которое были вложены средства на ремонт или модернизацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Новые правила упраздняют практику внеконкурентного выкупа, когда арендаторы могли получить право приобрести объект без проведения аукциона после так называемых неотъемлемых улучшений. Такой механизм позволял выкупать имущество по цене, которая нередко была ниже рыночной.

Теперь продажи таких объектов будут осуществляться только через открытые торги в системе Prozorro. Продажи, а окончательная стоимость будет определяться конкуренцией между участниками.

По оценкам Transparency International Ukraine, из-за механизма выкупа государство и местные общины в среднем получали на 45% меньше средств по сравнению с открытыми аукционами. Только в 2021-2024 годах открытые торги обеспечили более 3 млрд грн поступлений, что более чем вдвое превысило показатели внеконкурентного выкупа.

В то же время, для бизнеса оставили механизм защиты инвестиций. Подтвержденные расходы арендаторов на неотъемлемые улучшения имущества будут компенсироваться или засчитываться при окончательном расчете.

По итогам первого квартала 2026 года государственный бюджет Украины получил 245,8 млн грн от арендной платы за государственное имущество. Это составляет 30,7% от запланированных годовых поступлений, что свидетельствует об опережении графика выполнения плана.

Автор:
Татьяна Гойденко