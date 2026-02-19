Гривна за год: правительство разрешило аренду государственного имущества для ВПЛ за символическую плату

Правительство ввело упрощенную процедуру обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Организации и учреждения могут арендовать государственное и коммунальное имущество за символическую плату или 1 гривну в год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Льготная аренда для ВПЛ

Отмечается, что организации, предоставляющие убежища ВПЛ, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях.

Общественные объединения и благотворительные организации могут арендовать помещения для проживания внутри перемещенных лиц по символической ставке - 0,01 от расчетной арендной платы.

могут арендовать помещения для проживания внутри перемещенных лиц по символической ставке - 0,01 от расчетной арендной платы. Государственные и коммунальные учреждения в сферах образования , здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без проведения аукциона — за 1 гривну в год за каждый объект.

, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без проведения аукциона — за 1 гривну в год за каждый объект. Хозяйственные общества с государственной долей свыше 50% могут передавать свою недвижимость для временного проживания ВПЛ на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения также за 1 гривну в год.

Такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

Напомним, Министерство развития общин и территорий совместно с международной организацией Habitat for Humanity запускает проект по отбору недвижимости для инвестирования в доступное жилье. Речь идет не об изъятии пустых квартир у частных собственников, а о целостных объектах государственной и коммунальной собственности, которые не используются и могут быть переоборудованы под жилье.