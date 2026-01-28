Запланована подія 2

Жилищные ваучеры для ВПО и ветеранов: как работает программа и сроки выплат

Более 28 тысяч человек подали заявки на жилищные ваучеры. / Freepik

Уже более 28 тысяч человек подали заявки на жилищные ваучеры в рамках программы "Восстановление". Первый этап госуслуги охватывает внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий (ТОТ), имеющие статус участника боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Где больше всего обращений?

В регионах, в том числе и в Киеве, уже работают около 1200 комиссий, рассматривающих заявки от людей. Они уже приняли около 4 500 положительных решений. Проверить статус заявки или получить уведомление о решении комиссии человек может в мобильном приложении "Действие". Финансирование программы планируется начать в конце февраля, после чего люди получат жилищные ваучеры.

Больше всего обращений поступило из Днепропетровской, Запорожской, Киевской областей и столицы. В то же время, по темпам обработки лучшие результаты показывают Сумская, Полтавская, Черкасская и Винницкая области.

Рассмотрение заявлений

Только за первую неделю работы программы, с 1 декабря 2025 года, поступило более 18 тысяч заявлений, что существенно нагрузило систему. На скорость работы комиссий, в частности в Киеве, также влияет ситуация с безопасностью: в январе из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре были длительные воздушные тревоги и отключение света.

Однако не только безопасность является фактором задержек. Заместитель министра Наталья Козловская подчеркнула важность местной инициативы: "Еще в конце сентября 2025 года, сразу после принятия постановления, Минразвития обратилось ко всем общинам с требованием заблаговременно сформировать комиссии, чтобы они были готовы работать с обращениями людей с первого дня запуска программы. Сейчас осталось близко. комиссий в отдельных общинах".

Причины отказов

На сегодняшний день все поданные заявки прошли верификацию Министерством финансов Украины. Минфин при выявлении неточностей формирует рекомендации по дополнительной проверки данных и передает их на рассмотрение комиссиям.

Важно, что рекомендации Минфина не являются автоматическим основанием для отказа в получении ваучера. Окончательное решение всегда должна принимать комиссия, рассматривающая заявление человека на месте. Основаниями для отказа могут быть:

  • представление заявления лицом, не имеющим права на получение помощи или полномочий его подавать;
  • обнаружение недостоверных данных в заявлении.

Что дает жилищный ваучер?

Напомним, что новый компонент программы "Восстановление" предусматривает предоставление ваучера на 2 млн грн. Эти средства можно использовать для:

  • покупки готового жилья;
  • инвестирование в строительство нового дома;
  • уплаты взноса по ипотеке.

Следующий этап – перечисление средств и старт финансирования. Как только появится возможность бронировать средства — будет проинформирован каждый человек, который подал заявку и получил положительный ответ.

Напомним, в стране, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, получили новую волну поддержки. Правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 8,8 млрд. грн. Это позволит предоставить жилищные сертификаты еще почти 6300 семьям для приобретения новых домов.

Автор:
Татьяна Ковальчук