Жилищные ваучеры для ВПО и ветеранов: как работает программа и сроки выплат
Уже более 28 тысяч человек подали заявки на жилищные ваучеры в рамках программы "Восстановление". Первый этап госуслуги охватывает внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий (ТОТ), имеющие статус участника боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Где больше всего обращений?
В регионах, в том числе и в Киеве, уже работают около 1200 комиссий, рассматривающих заявки от людей. Они уже приняли около 4 500 положительных решений. Проверить статус заявки или получить уведомление о решении комиссии человек может в мобильном приложении "Действие". Финансирование программы планируется начать в конце февраля, после чего люди получат жилищные ваучеры.
Больше всего обращений поступило из Днепропетровской, Запорожской, Киевской областей и столицы. В то же время, по темпам обработки лучшие результаты показывают Сумская, Полтавская, Черкасская и Винницкая области.
Рассмотрение заявлений
Только за первую неделю работы программы, с 1 декабря 2025 года, поступило более 18 тысяч заявлений, что существенно нагрузило систему. На скорость работы комиссий, в частности в Киеве, также влияет ситуация с безопасностью: в январе из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре были длительные воздушные тревоги и отключение света.
Однако не только безопасность является фактором задержек. Заместитель министра Наталья Козловская подчеркнула важность местной инициативы: "Еще в конце сентября 2025 года, сразу после принятия постановления, Минразвития обратилось ко всем общинам с требованием заблаговременно сформировать комиссии, чтобы они были готовы работать с обращениями людей с первого дня запуска программы. Сейчас осталось близко. комиссий в отдельных общинах".
Причины отказов
На сегодняшний день все поданные заявки прошли верификацию Министерством финансов Украины. Минфин при выявлении неточностей формирует рекомендации по дополнительной проверки данных и передает их на рассмотрение комиссиям.
Важно, что рекомендации Минфина не являются автоматическим основанием для отказа в получении ваучера. Окончательное решение всегда должна принимать комиссия, рассматривающая заявление человека на месте. Основаниями для отказа могут быть:
- представление заявления лицом, не имеющим права на получение помощи или полномочий его подавать;
- обнаружение недостоверных данных в заявлении.
Что дает жилищный ваучер?
Напомним, что новый компонент программы "Восстановление" предусматривает предоставление ваучера на 2 млн грн. Эти средства можно использовать для:
- покупки готового жилья;
- инвестирование в строительство нового дома;
- уплаты взноса по ипотеке.
Следующий этап – перечисление средств и старт финансирования. Как только появится возможность бронировать средства — будет проинформирован каждый человек, который подал заявку и получил положительный ответ.
Напомним, в стране, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, получили новую волну поддержки. Правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 8,8 млрд. грн. Это позволит предоставить жилищные сертификаты еще почти 6300 семьям для приобретения новых домов.