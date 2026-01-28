Жилищные ваучеры для ВПО и ветеранов: как работает программа и сроки выплат

Уже более 28 тысяч человек подали заявки на жилищные ваучеры в рамках программы "Восстановление". Первый этап госуслуги охватывает внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий (ТОТ), имеющие статус участника боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Где больше всего обращений?

В регионах, в том числе и в Киеве, уже работают около 1200 комиссий, рассматривающих заявки от людей. Они уже приняли около 4 500 положительных решений. Проверить статус заявки или получить уведомление о решении комиссии человек может в мобильном приложении "Действие". Финансирование программы планируется начать в конце февраля, после чего люди получат жилищные ваучеры.

Больше всего обращений поступило из Днепропетровской, Запорожской, Киевской областей и столицы. В то же время, по темпам обработки лучшие результаты показывают Сумская, Полтавская, Черкасская и Винницкая области.

Рассмотрение заявлений

Только за первую неделю работы программы, с 1 декабря 2025 года, поступило более 18 тысяч заявлений, что существенно нагрузило систему. На скорость работы комиссий, в частности в Киеве, также влияет ситуация с безопасностью: в январе из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре были длительные воздушные тревоги и отключение света.

Однако не только безопасность является фактором задержек. Заместитель министра Наталья Козловская подчеркнула важность местной инициативы: "Еще в конце сентября 2025 года, сразу после принятия постановления, Минразвития обратилось ко всем общинам с требованием заблаговременно сформировать комиссии, чтобы они были готовы работать с обращениями людей с первого дня запуска программы. Сейчас осталось близко. комиссий в отдельных общинах".

Причины отказов

На сегодняшний день все поданные заявки прошли верификацию Министерством финансов Украины. Минфин при выявлении неточностей формирует рекомендации по дополнительной проверки данных и передает их на рассмотрение комиссиям.

Важно, что рекомендации Минфина не являются автоматическим основанием для отказа в получении ваучера. Окончательное решение всегда должна принимать комиссия, рассматривающая заявление человека на месте. Основаниями для отказа могут быть:

представление заявления лицом, не имеющим права на получение помощи или полномочий его подавать;

обнаружение недостоверных данных в заявлении.

Что дает жилищный ваучер?

Напомним, что новый компонент программы "Восстановление" предусматривает предоставление ваучера на 2 млн грн. Эти средства можно использовать для:

покупки готового жилья;

инвестирование в строительство нового дома;

уплаты взноса по ипотеке.

Следующий этап – перечисление средств и старт финансирования. Как только появится возможность бронировать средства — будет проинформирован каждый человек, который подал заявку и получил положительный ответ.

Напомним, в стране, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, получили новую волну поддержки. Правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 8,8 млрд. грн. Это позволит предоставить жилищные сертификаты еще почти 6300 семьям для приобретения новых домов.