"єВідновлення": еще почти 6300 человек смогут получить компенсации за разрушенное жилье

Украинцы, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, получили новую волну поддержки. Правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 8,8 млрд. грн. Это позволит предоставить жилищные сертификаты еще почти 6300 семьям для приобретения новых домов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, за 2025 год компенсации уже получили более 67 тысяч семей, а общая сумма выплат превысила 31,5 млрд. грн. Это реальные квартиры и дома, которые люди покупают вместо утраченных.

Ваучеры на 2 млн грн для ВПЛ

С 1 декабря в рамках госпрограммы "єВідновлення" заработал специальный компонент для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Теперь переселенцы могут получить жилищный ваучер номиналом в 2 млн грн.

Эти средства можно использовать максимально гибко:

купить готовую квартиру или дом;

инвестировать в строительство нового объекта;

оплатить первый взнос по ипотеке или погасить часть кредита.

На текущем этапе ваучеры доступны для ВПЛ, имеющих статус участника боевых действий или получивших инвалидность в результате войны.

Как подать заявку?

Прием заявок на участие в программе продолжается. Если ваша недвижимость повреждена или полностью разрушена, зафиксируйте этот факт и дайте информационное сообщение одним из удобных способов:

через приложение или портал "Дія";

в ближайшем ЦНАПе;

из-за нотариуса.

Напомним, с таном на 10 декабря компенсации за поврежденное жилье получили 153 477 семей на общую сумму около 57 миллиардов гривен.