"єВідновлення": ще майже 6300 людей зможуть отримати компенсації за зруйноване житло

Українці, чиє житло було знищене внаслідок російської агресії, отримали нову хвилю підтримки. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 8,8 млрд грн. Це дозволить надати житлові сертифікати ще майже 6300 родинам для придбання нових осель.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

За її словами, за 2025 рік компенсації вже отримали понад 67 тисяч сімей, а загальна сума виплат перевищила 31,5 млрд грн. Це реальні квартири та будинки, які люди купують замість втрачених.

Ваучери на 2 млн грн для ВПО

З 1 грудня в межах держпрограми "єВідновлення" запрацював спеціальний компонент для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Тепер переселенці можуть отримати житловий ваучер номіналом 2 млн грн.

Ці кошти можна використати максимально гнучко:

купити готову квартиру чи будинок;

інвестувати у будівництво нового об’єкта;

оплатити перший внесок за іпотекою або погасити частину кредиту.

На поточному етапі ваучери доступні для ВПО, які мають статус учасника бойових дій або отримали інвалідність внаслідок війни.

Як подати заявку?

Прийом заявок на участь в програмі триває. Якщо ваша нерухомість пошкоджена або повністю зруйнована, зафіксуйте цей факт і подайте інформаційне повідомлення одним зі зручних способів:

через застосунок або портал "Дія";

у найближчому ЦНАПі;

через нотаріуса.

Нагадаємо, станом на 10 грудня компенсації за пошкоджене житло отримали 153 477 родин на загальну суму майже 57 мільярдів гривень.