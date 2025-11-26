Запланована подія 2

Уряд спростив правила "єВідновлення" для власників пошкодженого житла: що змінилось

Компенсації за пошкоджене житло / Depositphotos

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання компенсації за ремонти пошкодженого житла в межах програми “єВідновлення”. Відтепер подати заяву зможе один зі співвласників, а відсутність згоди інших більше не блокуватиме виплату коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Компенсації за пошкоджене житло

"Відсутність згоди від одного зі співвласників житла більше не блокуватиме виплату компенсації на ремонт пошкодженого житла. Уряд ухвалив постанову, яка полегшить процес подання заяв за програмою "єВідновлення" в "Дії", - йдеться в повідомленні.

Раніше для отримання компенсації на відновлення пошкодженого житла необхідно було отримати згоду всіх співвласників. На практиці це часто ускладнювало процес: окремі власники перебували за кордоном, не виходили на зв’язок або не брали участі в оформленні документів. У результаті люди, які фактично проживали в пошкоджених оселях, залишалися без можливості отримати фінансову допомогу.

Нове рішення уряду спрощує процедуру та робить її більш справедливою. Відтепер процес отримання компенсації не залежатиме від пасивності або відсутності інших співвласників, що дозволить оперативніше розпочати відновлення житла.

Нові правила "єВідновлення"

  • Подати заявку на компенсацію може один співвласник житла.
  • Заява автоматично вважається поданою від імені всіх співвласників.
  • Якщо інші співвласники не приєдналися до заявки та не подали офіційних заперечень, комісія може ухвалити виплату коштів.
  • Той, хто отримує компенсацію, зобов’язується відновити житло до придатного стану відповідно до встановленого чекліста.

Додамо, нещодавно у програмі “єВідновлення” з'явилася нова можливість, якщо житло пошкодили повторно, можна подати нову заяву негайно. Більше не потрібно очікувати на завершення ремонту чи схвалення попереднього звіту.

Автор:
Ольга Опенько