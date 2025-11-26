Правительство упростило правила "єВідновлення" для владельцев поврежденного жилья: что изменилось

Правительство приняло постановление, упрощающее механизм получения компенсации за ремонты поврежденного жилья в рамках программы "єВідновлення". Теперь подать заявление сможет один из совладельцев, а отсутствие согласия других больше не будет блокировать выплату средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Компенсации за поврежденное жилье

"Отсутствие согласия от одного из совладельцев жилья больше не будет блокировать выплату компенсации на ремонт поврежденного жилья. Правительство приняло постановление, которое облегчит процесс подачи заявлений по программе "є Відновлення" в "Дії", - говорится в сообщении.

Ранее для получения компенсации на восстановление поврежденного жилья нужно было получить согласие всех совладельцев. На практике это часто усложняло процесс: отдельные владельцы находились за границей, не выходили на связь или не участвовали в оформлении документов. В результате люди, фактически проживавшие в поврежденных домах, оставались без возможности получить финансовую помощь.

Новое решение правительства упрощает процедуру и делает ее более справедливой. Теперь процесс получения компенсации не будет зависеть от пассивности или отсутствия других совладельцев, что позволит оперативнее начать восстановление жилья.

Новые правила "єВідновлення"

Подать заявку на компенсацию может один совладелец жилья.

Заявление автоматически считается поданным от имени всех совладельцев.

Если другие совладельцы не присоединились к заявке и не подали официальные возражения, комиссия может принять выплату средств.

Получающий компенсацию обязуется восстановить жилье до подходящего состояния в соответствии с установленным чеклистом.

Добавим, недавно в программе "єВідновлення" появилась новая возможность, если жилье повредили повторно, можно подать новое заявление немедленно. Больше не нужно ожидать завершения ремонта или одобрения предыдущего отчета.