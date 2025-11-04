Повторное повреждение жилья: в "єВідновлення" упростили подачу заявлений на компенсацию

В программе "єВідновлення" появилась новая возможность: если жилье повредили повторно, можно подать новое заявление немедленно. Больше не нужно ожидать завершения ремонта или одобрения предыдущего отчета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Механизм программы усовершенствован с целью ускорения поддержки для владельцев жилья, которые получили повторные повреждения.

Раньше им приходилось ждать завершения ремонта, подачи отчета и закрытия предварительного заявления, что задерживало новые выплаты. Теперь можно подать еще одно заявление немедленно, просто зафиксировав новые повреждения.

Как воспользоваться новой услугой:

в приложении "Дія" откройте "Отчет о ремонте" по предварительному заявлению, которое уже в обработке;

поставьте отметку "Имущество было повреждено повторно";

подайте новое сообщение о повреждении и новом заявлении на компенсацию.

После этого приедет комиссия, которая зафиксирует новые разрушения, проверит состояние ремонтных работ, заново сосчитает сумму компенсации и закроет предварительное заявление.

Важно

Чтобы подать новое заявление, сначала нужно закрыть карточку "єВідновлення", на которую получали деньги в прошлый раз. Если счет еще активен, система не упустит новое заявление. Неиспользованные средства автоматически возвращаются в государственный бюджет. Для начисления новой компенсации необходимо открыть новый счет.

Напомним, Кабмин одобрил выделение дополнительных 2,5 миллиарда гривен на государственную программу "єВідновлення". Денежные средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов, что позволит еще более 1600 семьям, чьи дома были уничтожены в результате агрессии РФ, приобрести новое жилье.