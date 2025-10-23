Правительство расширило механизм дистанционного обследования жилья в рамках "Восстановления"

Кабинет министров принял постановление, совершенствующее механизм дистанционного обследования разрушенного жилья на территориях активных и потенциальных боевых действий в рамках программы "єВідновлення".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Согласно принятым изменениям, в процесс сбора данных теперь будет вовлечено Государственное космическое агентство Украины, которое будет предоставлять спутниковые снимки для подтверждения фактов разрушений. Также отдельные подразделения Вооруженных сил Украины смогут приобщаться к сбору фото- и видеодоказательств в зонах боевых действий.

Постановление также упрощает технические требования к материалам, подаваемым для подтверждения уничтожения жилья.

В частности :

отменено требование относительно обязательных трех ракурсов во время фотофиксации — теперь достаточно одного общего снимка, позволяющего оценить степень повреждения;

убрана норма о необходимости съемки строго сверху с отклонением не более 20 градусов;

увеличена допустимая погрешность геолокации с 4 до 10 метров, учитывающая сложные условия на территориях боевых действий;

в случае, если фото, видео или спутниковые снимки не полностью отвечают техническим требованиям, но вместе позволяют установить факт разрушения, они могут быть использованы для принятия решения о компенсации.

Такое решение позволит повысить точность и скорость сбора доказательств, что будет способствовать более эффективному проведению дистанционных обследований в рамках программы "єВідновлення".

Добавим, также Кабмин одобрил выделение дополнительных 2,5 миллиарда гривен на государственную программу "єВідновлення". Денежные средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов, что позволит еще более 1600 семьям, чьи дома были уничтожены в результате агрессии РФ, приобрести новое жилье.