Уряд розширив механізм дистанційного обстеження житла в рамках "єВідновлення"

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює механізм дистанційного обстеження зруйнованого житла на територіях активних та потенційних бойових дій у межах програми "єВідновлення".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Згідно з ухваленими змінами, до процесу збору даних тепер буде залучено Державне космічне агентство України, яке надаватиме супутникові знімки для підтвердження фактів руйнувань. Також окремі підрозділи Збройних Сил України зможуть долучатися до збору фото- та відеодоказів у зонах бойових дій.

Постанова також спрощує технічні вимоги до матеріалів, які подаються для підтвердження знищення житла.

Зокрема:

скасовано вимогу щодо обов’язкових трьох ракурсів під час фотофіксації — тепер достатньо одного загального знімка, який дає змогу оцінити ступінь пошкодження;

прибрано норму про необхідність зйомки строго зверху з відхиленням не більше 20 градусів;

збільшено допустиму похибку геолокації з 4 до 10 метрів, що враховує складні умови на територіях бойових дій;

у разі, якщо фото, відео або супутникові знімки не повністю відповідають технічним вимогам, але разом дають змогу встановити факт руйнування, вони можуть бути використані для прийняття рішення про компенсацію.

Таке рішення дозволить підвищити точність і швидкість збору доказів, що сприятиме ефективнішому проведенню дистанційних обстежень у межах програми "єВідновлення".

Додамо, також Кабмін схвалив виділення додаткових 2,5 мільярда гривень на державну програму "єВідновлення". Кошти будуть спрямовані на фінансування житлових сертифікатів, що дозволить ще понад 1600 родинам, чиї домівки були знищені внаслідок агресії РФ, придбати нове житло.