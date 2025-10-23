Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Готівковий курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд розширив механізм дистанційного обстеження житла в рамках "єВідновлення"

будинок, брелок
В Україні спростили підтвердження знищення житла / Freepik

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює механізм дистанційного обстеження зруйнованого житла на територіях активних та потенційних бойових дій у межах програми "єВідновлення".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Згідно з ухваленими змінами, до процесу збору даних тепер буде залучено Державне космічне агентство України, яке надаватиме супутникові знімки для підтвердження фактів руйнувань. Також окремі підрозділи Збройних Сил України зможуть долучатися до збору фото- та відеодоказів у зонах бойових дій.

Постанова також спрощує технічні вимоги до матеріалів, які подаються для підтвердження знищення житла.

Зокрема:

  • скасовано вимогу щодо обов’язкових трьох ракурсів під час фотофіксації — тепер достатньо одного загального знімка, який дає змогу оцінити ступінь пошкодження;
  • прибрано норму про необхідність зйомки строго зверху з відхиленням не більше 20 градусів;
  • збільшено допустиму похибку геолокації з 4 до 10 метрів, що враховує складні умови на територіях бойових дій;
  • у разі, якщо фото, відео або супутникові знімки не повністю відповідають технічним вимогам, але разом дають змогу встановити факт руйнування, вони можуть бути використані для прийняття рішення про компенсацію.

Таке рішення дозволить підвищити точність і швидкість збору доказів, що сприятиме ефективнішому проведенню дистанційних обстежень у межах програми "єВідновлення".

Додамо, також Кабмін схвалив виділення додаткових 2,5 мільярда гривень на державну програму "єВідновлення". Кошти будуть спрямовані на фінансування житлових сертифікатів, що дозволить ще понад 1600 родинам, чиї домівки були знищені внаслідок агресії РФ, придбати нове житло.

Автор:
Тетяна Гойденко