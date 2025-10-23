Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на "єВідновлення": понад 1600 родин отримають житлові сертифікати

Кабінет Міністрів України схвалив виділення додаткових 2,5 мільярда гривень на державну програму "єВідновлення". Кошти будуть спрямовані на фінансування житлових сертифікатів, що дозволить ще понад 1600 родинам, чиї домівки були знищені внаслідок агресії РФ, придбати нове житло.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінрозвитку.

Гроші на фінансування сертифікатів виділяються з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Програма "єВідновлення" демонструє значні результати у підтримці постраждалих громадян:

Загальна компенсація: Понад 143 тисячі сімей вже отримали компенсації на загальну суму майже 50 млрд грн .

вже отримали компенсації на загальну суму майже . Відновлення пошкодженого житла: Понад 116 тисяч родин отримали допомогу на суму понад 11 млрд грн .

отримали допомогу на суму понад . Житлові сертифікати за знищене житло: Видано понад 26 тисяч сертифікатів на загальну суму 37,8 млрд грн .

на загальну суму . Близько 17 тисяч сімей вже придбали нове житло, серед них понад 8 тисяч – родини ВПО .

вже придбали нове житло, серед них понад . Відбудова на власній ділянці: Понад 700 родин отримали перший транш на суму понад 846 млн грн, а 35 сімей – другий транш на суму 43,8 млн грн.

Додаткове фінансування гарантує, що програма зможе продовжувати покривати зростаючий попит на житлові сертифікати серед українців, які втратили своє майно.

Нагадаємо, у вересні розпочався третій етап програми "єВідновлення" для громадян, чиї приватні будинки було знищено та які обрали компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці.