Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,85

41,73

EUR

48,70

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"єВідновлення" вперше запрацює для пам'яток архітектури: уряд дозволив компенсації на ремонт історичного житла

Будинок письменників
Будинок письменників після російської дронової атаки на Київ 1 січня 2025 року / Департамент охорони культурної спадщини

Уряд розпочав роботу над механізмом, який дозволить власникам житла, розташованого у пам'ятках архітектури, вперше скористатися державною програмою компенсацій “єВідновлення”. 

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінрозвитку.

Раніше мешканці історичних будівель, пошкоджених внаслідок російської агресії, не могли отримати фінансову допомогу на ремонт.

Ключовим кроком стало затвердження Кабінетом Міністрів постанови, яка спрощує підтвердження факту руйнування чи пошкодження житла, що є об'єктом культурної спадщини.

Для цього використовуватиметься Акт комісійного обстеження пам'ятки, який офіційно фіксує всі пошкодження будівлі. Цей документ можна буде внести до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ), що автоматично відкриє доступ до компенсаційних виплат за програмою "єВідновлення".

Ухвалене рішення має на меті прискорити відновлення пошкоджених історичних будівель громадами та власниками. Зазначається, що це відбуватиметься "без зайвих дозволів і затримок, але з дотриманням усіх вимог щодо збереження культурної спадщини".

Про точні терміни, коли можна буде подавати заявки на компенсацію за житло в історичних будівлях, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури поінформує додатково.

Нагадаємо, у вересні розпочався третій етап програми "єВідновлення" для громадян, чиї приватні будинки було знищено та які обрали компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці. 

Автор:
Тетяна Бесараб