Програма "єВідновлення": 140 тисяч родин отримали понад 48 мільярдів гривень компенсації

Держпрограма "єВідновлення" працює понад два роки, і за цей час 140 тисяч родин уже отримали компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Загальна сума виплат перевищила 48 мільярдів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ці кошти розподілено наступним чином:

понад 113 тисяч родин змогли відремонтувати свої квартири і будинки;

ще майже 25 тисяч отримали житлові сертифікати для купівлі нових осель замість тих, що були повністю знищені.

Компенсації вже отримали десятки тисяч родин у різних регіонах України — від Київщини до Херсонщини й Харківщини.

Нові механізми для ВПО

Цьогоріч для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) було запроваджено окремий механізм компенсацій за знищене житло. Вже 7800 родин ВПО отримали сертифікати на загальну суму понад 11 млрд гривень.

Крім того, стартував окремий інструмент для ВПО, чиї оселі залишилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Він передбачає сертифікат на 2 млн грн на купівлю нової оселі або як перший внесок за іпотекою.

Для перших виплат за цим напрямом уже підтверджено фінансування у розмірі $180 млн від міжнародних партнерів. Цього ресурсу вистачить для приблизно 3 700 родин. Паралельно формуються додаткові фінансові інструменти, щоб охопити більше сімей.

Відбудова житла на власній ділянці

Також цьогоріч запущено програму відбудови житла на власній ділянці. Уже понад 1100 родин отримали фінансування, щоб збудувати будинки заново. Загальна сума виплат за цим напрямом становить більше 1 млрд грн.

Програма "єВідновлення" постійно вдосконалює свої механізми. Зокрема, тепер працює дистанційне обстеження житла не лише на територіях бойових дій, а й на територіях можливих бойових дій. Цей крок дозволяє людям, які не можуть фізично забезпечити доступ до своїх осель, пройти оцінку дистанційно.

Нагадаємо, у вересні розпочався третій етап програми "єВідновлення" для громадян, чиї приватні будинки було знищено та які обрали компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці.