У 2025 році понад 7300 родин ВПО придбали нове житло за програмою "єВідновлення"

Програма державних компенсацій "єВідновлення" у 2025 році дозволила вже понад 7300 родинам внутрішньо переміщених осіб придбати нові оселі замість зруйнованих. Загалом за час її дії компенсації отримали понад 134 тисячі українських сімей на суму 45,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Державна програма "єВідновлення" працює понад два роки й залишається ключовим механізмом забезпечення житлом українців, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені через російську агресію. Вона передбачає виплати як для ремонту, так і для купівлі нового житла.

Станом на 22 вересня 2025 року програмою "єВідновлення" вже скористалися десятки тисяч українських сімей. Загалом компенсації отримали 134 771 родина на суму 45,3 мільярда гривень. З них 110 909 сімей отримали виплати за пошкоджене житло на загальну суму 10,8 мільярда гривень.

Для тих, чиї оселі були повністю зруйновані, держава видала 23 862 житлових сертифікати на суму 34,5 мільярда гривень. Завдяки цим коштам вже 15 609 родин змогли придбати нові домівки.

Уряд цього року додатково виділив 15 млрд грн для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Це дозволило 7321 родині ВПО купити житло у більш безпечних регіонах, а ще близько 3 тисяч отримають фінансування до кінця року.

Також у 2025 році запущено низку нових інструментів:

дистанційне обстеження житла в небезпечних районах за допомогою супутникових знімків, БПЛА та фото- і відеоматеріалів;

виплати для будівництва на власній земельній ділянці (перші 663 родини отримали понад 805 млн грн);

нова програма для ВПО з ТОТ, що передбачає житлові ваучери до 2 млн грн для родин, де є учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни.

Паралельно запускаються нові ініціативи:

"єОселя" для ВПО та мешканців прифронтових регіонів з державною компенсацією більшої частини першого внеску та щомісячних платежів;

Муніципальне орендне житло, яке залишатиметься у власності громад та надаватиметься в оренду за фіксованими цінами;

Будівництво житлового кварталу для переселенців із Маріуполя у Білій Церкві, що стане пілотним проєктом для подальшого масштабування.

Додамо, цього року у рамках державної програми"єВідновлення" здійснено виплати для перших 100 родин, які подавалися на компенсацію за знищенне житло шляхом відбудови на власній ділянці. Загальна сума перерахованих коштів – 152 млн грн. Середня виплата на одну родину – 2,2 мільйона гривень.