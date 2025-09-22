В 2025 году более 7300 семей ВПЛ приобрели новое жилье по программе "єВідновлення"

Программа государственных компенсаций "єВідновлення" в 2025 году позволила уже более 7300 семьям внутренне перемещенных лиц приобрести новые дома вместо разрушенных. Всего за время ее действия компенсации получили более 134 тысяч украинских семей на сумму 45,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Государственная программа "єВідновлення" работает более двух лет и остается ключевым механизмом обеспечения жильем украинцев, чьи дома были разрушены или повреждены из-за российской агрессии. Она подразумевает выплаты как для ремонта, так и для покупки нового жилья.

По состоянию на 22 сентября 2025 года программой "єВідновлення" уже воспользовались десятки тысяч украинских семей. В общей сложности компенсации получили 134 771 семья на сумму 45,3 миллиарда гривен. Из них 110909 семей получили выплаты за поврежденное жилье на общую сумму 10,8 миллиарда гривен.

Для тех, чьи дома были полностью разрушены, государство выдало 23 862 жилых сертификата на сумму 34,5 миллиарда гривен. Благодаря этим средствам уже 15 609 семей смогли приобрести новые дома.

Правительство в этом году дополнительно выделило 15 млрд грн для поддержки внутренне перемещенных лиц. Это позволило 7321 семье ВПЛ купить жилье в более безопасных регионах, а еще около 3 тысяч получат финансирование до конца года.

Также в 2025 году запущен ряд новых инструментов:

дистанционное обследование жилья в опасных районах с помощью спутниковых снимков, БПЛА и фото- и видеоматериалов;

выплаты для строительства на собственном земельном участке (первые 663 семьи получили более 805 млн грн);

новая программа для ВПЛ с ТОТ, которая предусматривает жилищные ваучеры до 2 млн грн для семей, где есть участники боевых действий или люди с инвалидностью в результате войны.

Параллельно запускаются новые инициативы:

"єОселя" для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов с государственной компенсацией большей части первого взноса и ежемесячных платежей;

Муниципальное арендное жилье, которое будет оставаться в собственности общин и предоставляться в аренду по фиксированным ценам;

Строительство жилого квартала для переселенцев из Мариуполя в Белой Церкви станет пилотным проектом для дальнейшего масштабирования.

Добавим, в этом году в рамках государственной программы "єВідновлення" осуществлены выплаты для первых 100 семей, которые подавались на компенсацию за уничтоженное жилье путем восстановления на собственном участке. Общая сумма перечисленных средств – 152 млн. грн. Средняя выплата на одну семью – 2,2 миллиона гривен.