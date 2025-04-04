Первые 100 семей получили средства на восстановление жилья на собственном участке

В рамках государственной программы "єВідновлення" произведены выплаты для первых 100 семей, которые подавались на компенсацию за уничтоженное жилье путем восстановления на собственном участке. Общая сумма перечисленных средств – 152 млн. грн. Средняя выплата на одну семью – 2,2 миллиона гривен.

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Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Программой могут воспользоваться украинцы, которые полностью потеряли свой дом и хотят отстроить его на участке, где было уничтожено имущество, или на новоприобретенной земле.

Больше заявок подали семьи из Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

"По состоянию на сегодняшний день почти 87 тысяч семей получили компенсации за поврежденное жилье для его восстановления. В то же время более 7,6 тысяч семей уже приобрели новые дома за счет компенсаций за уничтоженное жилье", — рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

На этой неделе Правительство впервые перечислило средства для украинцев, которые выбрали компенсацию за уничтоженное жилье в виде восстановления на собственном участке 100 первых семей получили выплаты.

По инициативе Минразвития в конце прошлого года было направлено дополнительные 15 млрд грн для компенсаций для ВПЛ, и по состоянию на сегодняшний день уже 2000 семей приобрели новые дома, реализовав жилищные сертификаты.

Кто может использовать программу?

Этой программой могут воспользоваться украинцы со статусом ВПЛ, которые потеряли свою единую недвижимость. Услуга доступна для уничтоженного жилья на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий. Важное условие – иметь действительную справку ВПЛ.

Программа "єВідновлення" и "Реестр поврежденного и уничтоженного имущества" были реализованы Министерством развития общин и территорий Украины и Министерство цифровой трансформации Украины в рамках проекта "Поддержка цифровой трансформации" при содействии USAID и UK Dev. Партнер проекта – Фонд Восточная Европа.

Напомним, в "Дії" появилась новая опция "єВідновлення" — возможность подать заявку на компенсацию для восстановления разрушенного жилья на собственном земельном участке.